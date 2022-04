Von der Leyen e Borrell dizem estar a caminho de Kiev

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, anunciaram nesta sexta-feira (8) que estão a caminho de Kiev, para mostrar seu apoio à Ucrânia contra a invasão russa.

"Ansiosa para estar em Kiev", disse Von der Leyen em sua conta no Twitter, exibindo uma imagem na qual aparece junto com Borrell e com o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, em uma estação ao lado de um trem pintado com as cores da bandeira deste país.

Borrell tuitou, por sua vez, a mensagem "Vamos para Kiev", acompanhada de uma foto em que aparece com a delegação que viaja para a capital ucraniana.

A líder europeia anunciou ontem (7) esta viagem, que tem como objetivo manifestar seu "apoio indefectível" à Ucrânia e se segue à do presidente do Parlamento Europeu, Roberto Metsola, há poucos dias.

Também na quinta-feira, a União Europeia (UE) aprovou uma nova bateria de sanções contra Moscou, que inclui um embargo ao carvão russo e o fechamento dos portos europeus às embarcações russas.

Além disso, o bloco decidiu aumentar em 500 milhões de euros o financiamento para entrega de armas à Ucrânia, elevando este total para mais de 1,5 bilhão de euros desde o início da invasão.

Von de Leyen e Borrell devem se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de um evento que acontece sábado (9), em Varsóvia, de arrecadação de fundos para os refugiados do conflito.

