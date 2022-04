Sevilla vence Granada e sobe para 2º no Espanhol

Depois de quatro rodadas sem vencer, Sevilla se reencontrou com a vitória nesta sexta-feira ao derrotar o Granada em casa por 4 a 2 pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e subiu momentaneamente para a segunda colocação na tabela.

Com o resultado, o Sevilla chega a 60 pontos, nove atrás do líder Real Madrid e três à frente de Barcelona e Atlético de Madrid, que ainda jogam na rodada.

O Granada saiu na frente aos 23 do primeiro tempo com gol do venezuelano Darwin Machís, mas o time da casa empatou nove minutos depois com o brasileiro Diego Carlos.

Na segunda etapa, o Sevilla virou o placar aos 21 com o argentino Lucas Ocampos.

Sem se entregar, o Granada empatou aos 43 com Víctor Díaz, mas os anfitriões voltaram à frente no marcador com dois gols nos acréscimos: Rafa Mir fez aos 48 e 'Papu' Gómez fechou a conta aos 54.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sexta-feira:

Sevilla - Granada 4 - 2

- Sábado:

(09h00) Cádiz - Betis

(11h15) Mallorca - Atlético de Madrid

(13h30) Villarreal - Athletic Bilbao

(16h00) Real Madrid - Getafe

- Domingo:

(09h00) Osasuna - Alavés

(11h15) Espanyol - Celta Vigo

(13h30) Elche - Real Sociedad

(16h00) Levante - Barcelona

- Segunda-feira:

(16h00) Rayo Vallecano - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 30 21 6 3 61 26 35

2. Sevilla 60 31 16 12 3 44 22 22

3. Barcelona 57 29 16 9 4 57 29 28

4. Atlético de Madrid 57 30 17 6 7 57 37 20

5. Betis 53 30 16 5 9 54 36 18

6. Real Sociedad 51 30 14 9 7 30 29 1

7. Villarreal 45 30 12 9 9 48 29 19

8. Athletic Bilbao 44 30 11 11 8 35 29 6

9. Valencia 41 30 10 11 9 42 43 -1

10. Osasuna 38 30 10 8 12 30 40 -10

11. Celta Vigo 36 30 9 9 12 34 34 0

12. Espanyol 36 30 9 9 12 35 42 -7

13. Rayo Vallecano 33 29 9 6 14 31 36 -5

14. Getafe 32 30 7 11 12 28 33 -5

15. Elche 32 30 8 8 14 31 42 -11

16. Granada 29 31 6 11 14 35 52 -17

17. Cádiz 28 30 5 13 12 25 41 -16

18. Mallorca 26 30 6 8 16 26 50 -24

19. Levante 22 30 4 10 16 33 58 -25

20. Alavés 22 30 5 7 18 24 52 -28

