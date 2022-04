Presidente da Comissão Europeia visita Bucha, cenário de massacres na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viajou nesta seixa-feira (8) para Bucha, cidade ao noroeste de Kiev onde foram encontrados dezenas de corpos após a saída das tropas russas que invadiram a Ucrânia.

Von der Leyen, acompanhada pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o primeiro-ministro ucraniano, Edouard Heger, visitaram as valas comuns cavadas para enterrar os muitos civis mortos na cidade, segundo jornalistas da AFP.

Os investigadores ucranianos começaram, nesta sexta, a exumar os corpos de uma dessas valas, uma extensa trincheira atrás de uma igreja, como um primeiro passo para determinar se foram vítimas de crimes de guerra, como afirmam as autoridades de Kiev e as potenciais ocidentais.

Uma equipe da AFP contabilizou no sábado passado - dois dias após a partida das tropas russas que ocuparam Bucha durante semanas - os corpos de 20 homens com roupas civis, um deles com as mãos amarradas nas costas.

