Lorient goleia Saint-Étienne de virada e respira no Francês

O Lorient goleou em casa o Saint-Étienne nesta sexta-feira por 6 a 2, de virada, em confronto direto na luta contra o rebaixamento pela 31ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o Lorient chega à 16ª posição com 31 pontos e se afasta da zona da degola, enquanto o Saint-Étienne fica com 27 pontos em 17º, posição que leva ao playoff contra rebaixamento.

Terem Moffi (2), Ibrahima Koné (2), Enzo Le Fée e Quentin Boisgard marcaram os gols do time da casa.

Para o Saint-Etienne, que chegou a abrir 2 a 0 no placar, balançaram as redes Denis Bouanga e Arnaud Nordin.

Os visitantes ainda acabaram com um jogador a menos, graças à expulsão de Yvan Neyou aos 23 do segundo tempo, quando o jogo já estava 4 a 2 para o Lorient.

Amanhã, o líder Paris Saint-Germain visita Clermont-Ferrand no estádio Gabriel-Montpied.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Francês

- Sexta-feira:

Lorient - Saint-Étienne 6 - 2

- Sábado:

(12h00) Reims - Rennes

(16h00) Clermont-Ferrand - PSG

- Domingo:

(08h00) Bordeaux - Metz

(10h00) Angers - Lille

Brest - Nantes

Monaco - Troyes

(12h05) Lens - Nice

(14h00) Strasbourg - Lyon

(16h00) Olympique de Marselha - Montpellier

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 68 30 21 5 4 64 28 36

2. Olympique de Marselha 56 30 16 8 6 49 29 20

3. Rennes 53 30 16 5 9 64 29 35

4. Strasbourg 51 30 14 9 7 51 32 19

5. Nice 51 30 15 7 8 40 24 16

6. Monaco 47 30 13 8 9 45 31 14

7. Lille 47 30 12 11 7 38 35 3

8. Nantes 45 30 13 6 11 39 33 6

9. Lyon 45 30 12 10 8 43 39 4

10. Lens 44 30 12 8 10 45 40 5

11. Montpellier 41 30 12 5 13 44 42 2

12. Brest 38 30 10 8 12 38 44 -6

13. Reims 36 30 8 12 10 32 32 0

14. Angers 32 30 8 8 14 34 44 -10

15. Troyes 32 30 8 8 14 28 42 -14

16. Lorient 31 31 7 10 14 31 50 -19

17. Clermont-Ferrand 28 30 7 7 16 30 54 -24

18. Saint-Étienne 27 31 6 9 16 33 61 -28

19. Metz 23 30 4 11 15 27 54 -27

20. Bordeaux 23 30 4 11 15 38 70 -32

