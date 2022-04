Guardiola diz que Klopp é o maior rival que já teve na carreira

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta sexta-feira que o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, é o maior rival de sua carreira.

A admiração de Guardiola por Klopp é tão forte que ele considerou que o alemão tem sido um rival mais importante que o português José Mourinho, com quem teve grandes embates nos tempos de Barcelona.

"Jürgen, como treinador, foi o maior rival que já tive na minha carreira e creio que o que os dois times propões é bom para o futebol. Lembrarei de minha passagem por aqui quando estiver aposentado jogando golfe, lembrarei que o meu maior rival foi o Liverpool, com certeza", disse Guardiola.

Os dois times se enfrentam no próximo domingo no Etihad Stadium em duelo decisivo e que vale a liderança do Campeonato Inglês.

A oito rodadas do fim da competição, os 'Citizens' lideram com um ponto de vantagem sobre os 'Reds'.

Guardiola tentou relativizar a relevância do jogo: "Estes três pontos serão muito importantes, mas ainda restam sete partidas, 21 pontos e muitas coisas, como a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra".

