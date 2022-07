Elon Musk, principal acionista do Twitter, se reunirá com equipe do grupo

Elon Musk, proprietário da Tesla e SpaceX, que recentemente comprou pouco mais de 9% do capital do Twitter, se reunirá nos próximos dias com a equipe do grupo em uma sessão de perguntas e respostas, confirmou um porta-voz da empresa à AFP nesta sexta-feira (8).

O Twitter não quis especificar onde, quando e em qual formato aconteceria o encontro.

Na terça-feira, um dia após se tornar o maior acionista da plataforma, Musk entrou em seu conselho de administração.

"Espero trabalhar com Parag e o conselho do Twitter para implementar melhoras significativas (...) nos próximos meses!", tuitou o homem mais rico do mundo em resposta a uma mensagem de boas-vindas do chefe do Twitter, Parag Agrawal.

Musk lançou uma enquete para seus 81 milhões de seguidores algumas horas antes, perguntando-os se gostariam da opção de "editar" um tuíte. Uma esmagadora maioria (73,6%) votou "sim".

Segundo ao The Washington Post, vários funcionários do Twitter expressaram sua preocupação depois que Musk se juntou ao conselho, dizendo especialmente que os valores do bilionário não estavam de acordo com a cultura corporativa da rede social.

"Sabemos que já insultou empregados, a comunidade trans, as mulheres e outras pessoas com menos poder em todo o mundo", escreveu um funcionário em uma mensagem de discussão interna, citado pelo Washington Post.

"Como vamos conciliar esta decisão (incorporar Musk ao conselho de administração, NDE) com nossos valores? A inovação tem prioridade sobre a humanidade?", questionou.

O The Washington Post afirma que os executivos do Twitter se apressaram em tranquilizar os funcionários sobre o futuro papel de Musk, prometendo que ele não será responsável pelas decisões importantes da empresa.

Na quinta-feira, Musk postou uma foto no Twitter segurando um baseado, cercado por uma nuvem de fumaça. A imagem, tirada de uma de suas aparições no podcast do apresentador Joe Rogan, é acompanhada pela seguinte legenda: "A próxima diretoria do Twitter será emocionante".

