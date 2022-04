Ed Sheeran diz filmar toda sua criação musical após ganhar julgamento por plágio

O astro pop britânico Ed Sheeran assegurou, nesta sexta-feira (8), que agora filma todas suas sessões de composição, a fim de evitar futuros processos por suposto plágio, após ter ganhado um importante caso judicial essa semana.

O cantor concedeu sua primeira entrevista depois que um juiz da Alta Corte de Londres determinou, na quarta (6), que seu grande sucesso "Shape of You" não utilizou partes musicais de outra canção.

"Agora, simplesmente, filmo tudo, tudo está gravado", assegurou à BBC em uma entrevista veiculada nesta sexta-feira. "Recebemos reclamações sobre canções e dissemos, bom, aqui está o vídeo e olhem. Verão que não há nada", explicou.

"Pessoalmente, acredito que o melhor sentimento do mundo é a euforia em torno da primeira ideia para escrever uma grande canção", afirmou. No entanto, prevendo possíveis demandas judiciais "se encontra nesse momento, questionando-se a si mesmo", acrescentou.

Um juiz de Londres considerou na quarta que Sheeran "nem deliberadamente nem inconscientemente" copiou parte da melodia da canção "Oh Why", composta pelos demandantes da ação Sami Chocri e Ross O'Donoghue, ao escrever "Shape of You".

O single de 2017 segue sendo a canção mais reproduzida do Spotify, com mais de 3 bilhões de reproduções.

