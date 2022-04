Drone que mirava na coalizão internacional no Iraque é derrubado

O sistema de defesa antiaérea americano no Iraque derrubou um drone armado que visava uma base que abriga tropas da coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos, anunciou a coalizão nesta sexta-feira (8).

O artefato foi derrubado durante a madrugada, enquanto penetrava na área da base aérea de Ain Al Asad, no oeste do Iraque, informou a coalizão em um comunicado, acrescentando que "não houve vítimas ou danos".

A base de Ain Al Asad abriga tropas da coalizão, mas está sob controle das forças armadas iraquianas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O último ataque com drones contra essa mesma base foi em 4 de janeiro. Naquele momento, dois drones foram derrubados, sem provocar vítimas.

Nos últimos meses, as tropas e posições americanas no Iraque foram alvo de dezenas de lançamentos de foguetes ou ataques com drones.

Os Estados Unidos atribuem sistematicamente esses ataques às facções iraquianas favoráveis ao Irã.

Em 9 de dezembro de 2021, o Iraque anunciou o "fim da missão de combate" da coalizão internacional, que até o momento mantém seus efetivos em território iraquiano para continuar um trabalho de treinamento e assessoria.

Cerca de 2.500 militares americanos e 1.000 soldados de países-membros da coalizão estão atualmente mobilizados em três bases controladas pelas forças iraquianas, entre elas a de Ain Al Asad.

Essas tropas estrangeiras já desempenharam um papel de conselheiros e treinadores por mais de um ano, depois de ter ajudado as forças iraquianas a derrotar o grupo jihadista Estado Islâmico.

gde/tp/mab/es/aa

Tags