Com lesão no tornozelo, LeBron James perderá 2 últimos jogos dos Lakers na temporada

Com uma torção no tornozelo, o astro LeBron James perderá os dois últimos jogos da temporada regular do Los Angeles Lakers, que não conseguiu se classificar para os playoffs da NBA, um dos maiores fracassos na história recente da liga.

"Devido à entorse no tornozelo que James sofreu em um jogo no dia 27 de março, ele ficará fora do resto da temporada 2021-22 da NBA para continuar sua recuperação", informou nesta sexta-feira o time de Los Angeles.

Na última terça-feira, os Lakers perderam matematicamente a chance de disputar o Play-In, uma espécie de repescagem disputada pelos times da 7ª a 10ª posição de cada conferência para ir aos playoffs da NBA.

LeBron James, fora da pós-temporada pela quarta vez em 19 anos na liga, teve em 2021 sua melhor média de pontos (33,3 por partida) desde 2006, mas também ficou fora de 24 jogos por lesão.

