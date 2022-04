Colômbia extraditará chefe do tráfico Otoniel aos EUA nas próximas semanas

O governo da Colômbia extraditará nas próximas semanas aos Estados Unidos o chefe do narcotráfico "Otoniel", após a aprovação pela Justiça de sua entrega, anunciou o presidente Iván Duque nesta sexta-feira (8).

O presidente assinou a ordem para que o poderoso líder do Clã do Golfo, detido em uma prisão de Bogotá, compareça a um tribunal do Distrito Sul de Nova York.

"Hoje essa extradição foi assinada, agora os tempos da lei devem ser cumpridos, mas é certo que esse criminoso vai ser extraditado", disse o presidente conservador à imprensa.

Duque estimou um prazo de "aproximadamente 10 dias úteis" para sua entrega à Justiça americana.

O governo examinará um último recurso de apelação da defesa de Otoniel, o barão das drogas mais poderoso deste século na Colômbia.

Após meses de perseguição pela floresta, o chefe do tráfico de 50 anos foi detido em outubro de 2021 durante uma megaoperação policial no noroeste da Colômbia, perto da fronteira com o Panamá.

Na quarta-feira, um tribunal superior deu sinal verde para a extradição de Dairo Antonio Úsuga, nome de registro de Otoniel, procurado por tráfico de drogas em Nova York desde 2009.

As vítimas do Clã del Golfo consideram que a saída do chefe do narcotráfico viola seus direitos à verdade e à reparação, pelo que protestaram contra a iminente extradição.

"Assim que cumprir sua pena por tráfico de drogas, terá que vir à Colômbia para cumprir as penas pelos crimes que também cometeu em nosso país", disse Duque.

A Justiça colombiana o acusa de homicídio, terrorismo, recrutamento de menores, sequestro e crimes sexuais, entre outros crimes que teria cometido durante sua longa carreira criminosa.

