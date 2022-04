Bale "está na história" do Real Madrid, diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta sexta-feira que o galês Gareth Bale está na história do clube por seus gols e conquistas.

"Está bem, em boa condição física. Mostrou isso em sua seleção e quer mostrar aqui", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva prévia ao jogo de amanhã contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol.

Bale entrou no segundo tempo na vitória do Real Madrid sobre o Chelsea na última quarta-feira no jogo de ida das quartas de final da Champions League, depois de mal ter jogado nesta temporada.

"Teve problemas, nos últimos tempos não tem jogado, mas é um jogador que está na história deste clube com suas conquistas e seus gols", lembrou Lancelotti sobre o galês, cujo contrato com o Real Madrid vai até junho.

Pelo time merengue, Bale conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões (2014, 2016, 2017 e 2018), duas vezes o Campeonato Espanhol (2017 e 2020) e uma Copa do Rei (2014).

