Zelensky pede mais armas para aliados e reforço em sanções contra bancos russos

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy diz que seu país precisa de sistemas de defesa antiaérea, de artilharia, munições e veículos blindados para conter a invasão da Rússia. "Quanto mais cedo a Ucrânia receber essa ajuda, mais vidas poderemos salvar na Ucrânia", disse Zelensky em um discurso ao Parlamento grego, nesta quinta-feira.

Zelensky enfatizou a destruição causada na cidade portuária de Mariupol, no sul, que abriga uma considerável comunidade greco-ucraniana, e instou a Grécia a ajudar a evitar o mesmo destino de Odessa, outra cidade portuária ucraniana com laços profundos com a Grécia.

O presidente ucraniano pediu sanções a todos os bancos russos e a proibição da entrada em portos de navios russos como forma de impedir a capacidade da Rússia de financiar a guerra. "A Rússia está absolutamente confiante em sua invencibilidade e que pode fazer o que quiser sem ficar impune. Temos que pará-la. Devemos levar a Rússia à justiça", disse Zelenskyy. (Fonte: Associated Press)

