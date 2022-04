União Europeia impõe embargo ao carvão russo (oficial)

Os países da União Europeia (UE) aprovaram nesta quinta-feira (7) um embargo ao carvão russo e o fechamento dos portos europeus às embarcações do país, no âmbito da quinta rodada de sanções contra Moscou pela invasão da Ucrânia.

Outras medidas restringem as exportações de bens de tecnologia de ponta para a Rússia e as atividades dos bancos russos, destacou a presidência francesa no Conselho da UE, formado pelos 27 países do bloco.

