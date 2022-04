Rússia ameaça a paz e a segurança internacional, diz embaixador ucraniano na ONU

Representante da Ucrânia nas Nações Unidas, Sergiy Kyslytsya disse que a Rússia "não apenas comete violações humanas, como ameaça a paz e a segurança internacional". A afirmação foi feita em discurso que abriu sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta quinta-feira, 7, com o intuito de votar uma proposta para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

"Precisamos salvar o conselho de afundar", afirmou o embaixador. "Se a Rússia expulsar a si mesma do conselho será sua própria escolha e não poderá culpar outros membros. Suspender a Rússia não é uma opção, mas é um dever".

Kyslytsya leu uma resolução que define que a participação de um país pode ser suspensa caso este "cometa massivas e sistemáticas violações de direitos humanos".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proposta foi apresentada pela embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield. Para ser aprovada, precisa do apoio de dois terços dos membros da Assembleia, que conta com 193 nações. Com informações da Associated Press.

Tags