RB Leipzig e Atalanta empatam na ida das quartas da Liga Europa

O RB Leipzig não conseguiu um bom resultado jogando em casa e empatou com a Atalanta em 1 a 1 nesta quinta-feira no jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

O time italiano, que na fase anterior eliminou outro clube alemão, o Bayer Leverkusen, abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o atacante colombiano Luis Murien, que invadiu a área passando por dois adversários e balançou as redes com um belo chute colocado.

O Leipzig, que passou direto pelas oitavas beneficiado pela exclusão do Spartak Moscou, chegou ao empate aos 12 da segunda etapa com um gol contra de Davide Zappacosta, que tocou contra a própria meta na tentativa de cortar um cruzamento na área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um minuto antes, o time alemão perdeu um pênalti na cobrança do português André Silva, defendida pelo goleiro Juan Musso.

O jogo de volta será disputado na próxima quinta-feira, em Bérgamo.

bvo/hpa/cb

Tags