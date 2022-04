PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia faz apelo para que moradores abandonem o leste do país e volta a pedir armas à Otan

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KRAMATORSK:

Ucrânia faz apelo para que moradores abandonem o leste do país e volta a pedir armas à Otan

A Ucrânia fez um apelo nesta quinta-feira (7) para que os civis do leste do país aproveitem a "última chance" para fugir, antes da iminente ofensiva russa na região, e voltou a pedir armas aos países membros da Otan para sua defesa.

NAÇÕES UNIDAS:

Assembleia da ONU suspende Rússia do Conselho de Direitos Humanos

A Assembleia Geral das Nações Unidas votou, nesta quinta-feira (7), para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização como punição pela invasão da Ucrânia.

ZAPORIZHZHYA:

"Não tenho mais vontade de viver", afirma ucraniana estuprada por militares russos

Com a voz embargada pela emoção, Elena (o nome foi alterado para proteção) tenta falar, apesar do sofrimento. Escolhida pelos soldados russos por ser casada com um militar ucraniano, ela foi estuprada durante horas por dois militares, de acordo com seu relato à AFP.

BRUXELAS:

Ucrânia pede mais armas aos países da Otan

O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu nesta quinta-feira (7) aos países membros da Otan que forneçam mais armamento a seu país para combater e derrotar as forças russas.

PARIS:

Em pausa ou em pane: estado das forças russas na Ucrânia é questionado

O exército russo se concentra em sua reorganização logística? Ou as dificuldades que enfrenta são tais que não tem escolha a não ser diminuir suas ambições? Após seis semanas de guerra, que começou com dificuldades, a questão permanece.

BRUXELAS:

Parlamento Europeu pede um embargo imediato sobre o gás, petróleo e carvão russos

O Parlamento Europeu reclamou em uma resolução adotada nesta quinta-feira (7) a imposição de um embargo "total e imediato" às importações de "petróleo, de carvão, de combustível nuclear e gás" da Rússia.

WASHINGTON:

Sob sanções dos EUA, filhas de Putin vivem fora dos holofotes

São poucas as informações públicas sobre as filhas do presidente russo, Vladimir Putin, alvo de sanções do governo americano, na quarta-feira (6), devido às "atrocidades" cometidas "na Ucrânia" por Moscou.

SAN FRANCISCO:

Facebook combate campanhas russas de desinformação sobre a guerra na Ucrânia

A Meta, empresa matriz do Facebook, afirmou nesta quinta-feira (7) que atores estatais russos e outros intensificaram as tentativas de usar suas redes sociais, Facebook e Instagram, para propósitos de espionagem, hackeamento e desinformação, quando as plataformas digitais se transformaram em um dos fronts de guerra na Ucrânia.

BUCHA:

Após o horror, os habitantes de Bucha procuram seus familiares

Após semanas de horror durante a ocupação russa, os habitantes de Bucha estão procurando desesperadamente por seus parentes desaparecidos, depois que dezenas de corpos foram encontrados no fim de semana nesta localidade na periferia da capital ucraniana.

BUCHA:

O que se sabe dos 'crimes de guerra" em Bucha

A Ucrânia e os países ocidentais acusam as tropas russas de cometer um "massacre" e "crimes de guerra" após a descoberta de dezenas de corpos nas ruas de Bucha, uma pequena cidade ao noroeste de Kiev, recentemente reconquistada pelas tropas ucranianas.

BERLIM:

G7 anuncia novas sanções econômicas e financeiras contra a Rússia (comunicado)

O G7, que agrupa as economias mais avançadas, concordou nesta quinta-feira em impor novas sanções contra a Rússia após as "atrocidades cometidas pelas forças armadas russas" contra civis na Ucrânia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

EUA revoga oficialmente status comercial da Rússia e abre porta a taxas punitivas

Por meio de uma votação no Congresso, os Estados Unidos revogaram oficialmente o status comercial da Rússia e de Belarus nesta quinta-feira (7) em resposta à guerra na Ucrânia, abrindo caminho para tarifas punitivas contra esses dois países.

WASHINGTON:

Em tom desafiador, Trump defende suas ações nos distúrbios do Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu sua conduta durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos em uma entrevista incendiária publicada nesta quinta-feira (7), dizendo que não se arrepende de ter chamado seus partidários republicanos que participaram dos distúrbios em Washington.

RIO DE JANEIRO:

Carta perdida de fã dos Beatles conforta família de vítima da covid

Assim como muitas vítimas da covid-19, o brasileiro Karlo Schneider não pôde dar adeus à sua família. Diferentemente de muitos, no entanto, deixou uma mensagem que chegou aos seus um ano depois de sua morte.

SANTIAGO:

Escândalo no Chile por acusação de chefe de gabinete sobre expulsão de venezuelanos

A ministra do Interior do Chile, Izkia Siches, pediu desculpas na manhã desta quinta-feira (7) após afirmar que um avião com imigrantes venezuelanos expulsos durante o governo anterior teria retornado ao país com os mesmos passageiros, acusação que gerou grande repercussão política.

BOGOTÁ:

Deslizamento sobre mina deixa dez mortos na Colômbia

Pelo menos 10 trabalhadores morreram e mais sete estão desaparecidos depois que um deslizamento atingiu um campo de mineração no noroeste da Colômbia, disseram as autoridades nesta quinta-feira (7).

-- EUROPA

PERPIGNAN, França:

Le Pen busca impulso final para ir ao segundo turno presidencial na França

A ultradireitista Marine Le Pen busca nesta quinta-feira ancorar sua progressão nas pesquisas nas eleições presidenciais francesas, que a colocam na votação contra o presidente centrista Emmanuel Macron, durante um grande comício em Perpignan (sul), três dias antes do primeiro turno.

YEREVAN:

Armênia e Azerbaijão iniciam preparativos para discussões de paz

Armênia e Azerbaijão anunciaram nesta quinta-feira (7) a decisão de iniciar os preparativos para negociações de paz, após confrontos recentes na disputada região de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso, pela qual entraram em guerra em 2020.

LONDRES:

Ministro britânico das Finanças é criticado por status fiscal da esposa

Mergulhado na crise pelo crescente custo de vida no país, o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, foi duramente criticado, nesta quinta-feira (7), depois que veio à tona que sua riquíssima esposa desfruta de um status que lhe permite o pagamento de impostos no Reino Unido referente a ganhos fora do território.

-- ORIENTE MÉDIO

ISTAMBUL:

Justiça turca envia caso de jornalista assassinado para Arábia Saudita

A Turquia encerrou nesta quinta-feira (7) o processo judicial pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi e o enviou para a Arábia Saudita, uma decisão criticada pelas organizações de defesa dos direitos humanos e que será objeto de recurso da noiva da vítima.

NABLUS:

Tudo por um menino: uma viagem à Cisjordânia para escolher o sexo do bebê

Yasmine é a feliz mãe de duas filhas. Mas como não conseguia imaginar a vida sem um filho, essa árabe-israelense viaja horas para burlar as regras de fertilização in vitro de Israel e escolher o sexo de seu bebê na Cisjordânia.

RIADE:

Presidente do Iêmen transfere poder a novo conselho de governo

O presidente do Iêmen, exilado em Riad, entregou seu poder a um novo conselho que governará o país, fato que abre um novo capítulo no conflito com os rebeldes houthis neste país devastado pela violência.

-- ÁSIA

TASKENT:

Uzbequistão sonha com boom tecnológico com chegada de cientistas russos

País que sofre frequentes cortes de eletricidade e o bloqueio de plataformas como Twitter e TikTok, o Uzbequistão não parece o melhor candidato para receber um boom do setor tecnológico, mas a chegada de cientistas da computação russos que fogem do país pode mudar as coisas.

XANGAI:

Moradores de Xangai desabafam nas redes sociais contra o confinamento

Um vídeo de um cão morto durante o confinamento contra a covid, canções contra o governo e confrontos com as autoridades, são algumas das formas que os habitantes de Xangai utilizam para descarregar nas redes sociais a sua raiva contra o coronavírus.

-- ÁFRICA

NAÇÕES UNIDAS:

ONU pede acesso urgente à cidade de Moura, no Mali, após suposto massacre

O enviado da ONU para o Mali, El-Ghassim Wane, pediu ao governo do Mali, nesta quinta-feira (7), que permita o acesso "imperativo" à cidade de Moura, no centro do país, onde o Exército, auxiliado por forças estrangeiras suspeitas de estarem ligadas à empresa russa Wagner, é acusado de um massacre cometido no final de março.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Entre crise climática e Ucrânia, Reino Unido reconsidera extração de hidrocarbonetos

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira (7) uma nova estratégia de segurança energética, buscando acelerar a energia nuclear, eólica e solar, mas, no contexto da guerra na Ucrânia, também a extração de hidrocarbonetos, apesar de sua promessa de priorizar a neutralidade de carbono.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LOS ANGELES:

Plataformas de streaming se consolidam com o Oscar de 'No Ritmo do Coração'

Ofuscada pelo tapa de Will Smith em Chris Rock, a premiação do Oscar terminou com uma vitória histórica: uma empresa de streaming ganhou a estatueta de melhor filme.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos de ida das quartas de final da Liga Europa

DOHA:

Condições de trabalho dos agentes de segurança da Copa do Mundo no Catar são questionadas

As condições de trabalho dos agentes de segurança no Catar, "também em projetos ligados à Copa do Mundo de 2022", são comparadas ao "trabalho forçado" pela ONG Anistia Internacional, enquanto as autoridades insistem nos "avanços" realizados.

