ONU pede acesso urgente à cidade de Moura no Mali por suposto massacre

O enviado da ONU para o Mali, El-Ghassim Wane, pediu nesta quinta-feira (7) ao governo do Mali que permita o acesso "imperativo" à cidade de Moura, no centro do país, onde o Exército, auxiliado por forças estrangeiras suspeitas de estarem ligadas à empresa russa Wagner, é acusado de um massacre perpetrado no final de março.

"A missão (Minusma) tentou acessar a área e conseguiu realizar um voo de reconhecimento em 3 de abril", disse o enviado em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. Mas "até agora não foi emitida nenhuma autorização para o desdobramento de uma missão integrada, apesar da ampla colaboração com as autoridades nacionais", explicou.

