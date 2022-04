Massacre em Bucha "ofuscou" negociação entre Ucrânia e Rússia, afirma chanceler turco

As imagens dos corpos encontrados em Bucha e Irpin, perto de Kiev, são "inaceitáveis" e "ofuscaram" as negociações iniciadas entre Rússia e Ucrânia, afirmou o ministro turco das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu.

"Rússia e Ucrânia, no enanto, parecem dispostos a voltar a uma reunião em Istambul", acrescentou em Bruxelas, após uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan.

A Turquia foi sede em duas ocasiões de negociações diretas entre as duas partes, a última delas em 29 de março em Istambul, mas a "atmosfera positiva que emergia, infelizmente, foi ofuscada", insistiu o ministro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cavusoglu também afirmou que prosseguem as negociações para organizar a retirada por via marítima de civis de Mariupol, cidade do sudeste da Ucrânia, cercada há várias semanas.

bur-ach/rba/at/mar/bl/an/fp

Tags