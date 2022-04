Imprensa inglesa coloca Erik Ten Hag próximo do Manchester United

O atual treinador do Ajax, Erik Ten Hag, aparece como o grande favorito para ser o próximo técnico do Manchester United, segundo veículos de imprensa ingleses.

O jornal Daily Mail publicou nesta quinta-feira que o United abriu negociações com o Ajax (cujo diretor-geral é o ex-goleiro dos 'Red Devils' Edwin van der Sar) no último fim de semana para saber as condições para contratar Ten Hag, de 52 anos, cujo contrato com o clube holandês termina ao fim da próxima temporada.

Segundo a publicação, o Manchester pode pagar 1,6 milhões de libras (R$ 9,9 milhões na cotação atual) para ter o treinador.

De acordo com o The Independent, Ten Hag se reuniu com os dirigentes do clube inglês para conversar sobre sua transferência e pediu um "projeto de cinco anos", mas não os teria convencido totalmente devido a sua falta de carisma.

A BBC e o Daily Mail afirmam que o United, treinado interinamente pelo alemão Ralf Rangnick desde a saída de Ole Gunnar Solskjaer em novembro, não fará nenhum anúncio de forma imediata, já que o Ajax briga pelo título do Campeonato Holandês com o PSV Eindhoven.

O Manchester Unite atualmente é o sétimo colocado do Campeonato Inglês, a três pontos do Tottenham, que ocupa 4ª e última posição que dá direito a uma vaga na próxima Liga das Campeões da Europa.

