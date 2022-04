Grécia é acusada de usar demandantes de asilo pra expulsar outros migrantes

O governo grego foi acusado de usar solicitantes de asilo para expulsar outros migrantes em direção à Turquia - denunciou um relatório da ONG Human Rights Watch (HWR), nesta quinta-feira (7).

Na região de Evros, na fronteira terrestre entre Grécia e Turquia, a ONG conversou com 23 demandantes de asilo afegãos. Eles relataram terem sido expulsos violentamente para fora do território grego, após terem seus pertences expropriados, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022, segundo o comunicado da HRW.

De acordo com a ONG, 16 deles informaram que os barqueiros que os levaram à margem turca do rio Evros falavam árabe, ou línguas do sul da Ásia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A organização também entrevistou um ex-militar afegão de 28 anos, que contou ter sido expulso para a Turquia em dezembro passado. Este afegão conversou com o paquistanês responsável pelo bote, e ele explicou que faziam esse trabalho por "três meses e que depois poderiam ter seus papéis" de asilo.

"É inegável que o governo grego é responsável por expulsões ilegais na fronteira, e o uso de intermediários para realizar esses atos ilegais não o exime de qualquer responsabilidade", afirmou o diretor do programa sobre direito dos refugiados na HRW, Bill Frelick.

"A Comissão Europeia deveria abrir uma investigação judicial urgente e tornar o governo grego responsável por violar as leis europeias que proíbem expulsões coletivas", acrescenta a nota.

Atenas sempre negou que recorra a esse tipo de prática, apesar da publicação de várias reportagens a respeito.

No final de fevereiro, o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, preocupou-se com a "normalização" dessas expulsões ilegais de imigrantes.

Em um informe divulgado nesta quinta-feira (7), o Conselho da Europa denunciou as expulsões "generalizadas" de refugiados nas fronteiras europeias e pediu aos Estados-membros da União Europeia (UE) que ponham fim ao que qualificou de "violações dos direitos humanos".

mr/chv/pz/bl/es/dd/tt

Tags