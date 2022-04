Gerson marca e Olympique vence PAOK na Liga Conferência; Roma perde na Noruega

O Olympique de Marselha venceu em casa PAOK da Grécia por 2 a 1 nesta quinta-feira no jogo de ida das quartas de final Liga Conferência Europa.

O brasileiro Gerson (ex-Flamengo) abriu o placar para o time francês aos 13 minutos de jogo. Aos 45, Dimitri Payet ampliou.

No segundo tempo, os gregos descontaram com Omar El Kaddouri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a Roma visitou o Bodo/Glimt da Noruega e perdeu por 2 a 1 de virada.

O time italiano saiu na frente com Lorenzo Pellegrini aos 43 minutos do primeiro tempo, mas na segunda etapa os donos da casa chegaram à vitória com gols de Ulrik Saltnes e Hugo Vetlesen.

Nos outros jogos do dia, Feyenoord e Slavia Praga empataram em 3 a 3 em Roterdã, enquanto Leicester e PSV Eindhoven não saíram do 0 a 0 na Inglaterra.

bur/dr/cb

Tags