Comunicado do Business Wire :TYLin

A TYLin, consultora mundialmente reconhecida que presta serviços completos na área de infraestrutura, passou a contar em seu conselho de administração com Raymond H. (Ray) LaHood, ex-secretário de Transportes dos Estados Unidos e antigo congressista representante do estado de Illinois. A carreira de LaHood de liderança e realizações em infraestrutura e serviços públicos beneficiará a TYLin e seus clientes enquanto lidam com as normas da Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura (Infrastructure Investment and Jobs Act) do país.

TYLin Board of Directors member Raymond H. (Ray) LaHood, former U.S. Secretary of Transportation and long-time Member of Congress from the State of Illinois. (Photo: Business Wire)

"É uma honra atuar no conselho de administração da TYLin", afirmou LaHood. "A TYLin já se consolidou como uma empresa que oferece soluções de infraestrutura inovadoras e sustentáveis no mundo todo e é respeitada por sua integridade e excelência técnica."

LaHood foi o 16.º secretário do Departamento de Transportes dos Estados Unidos de 2009 a 2013, durante a gestão do presidente Barack Obama. Anteriormente, ele atuou na Câmara dos Deputados do país de 1995 a 2009 como representante do 18.º Distrito de Illinois. LaHood foi altamente conceituado em ambos os lados dos corredores do Congresso, e sua capacidade bipartidária de encontrar o consenso foi um ponto forte que ele levou para o Departamento de Transportes dos Estados Unidos.

Como secretário de transportes, LaHood estabeleceu um novo padrão para investir em todos os modais de infraestrutura com o objetivo de aumentar a segurança para os usuários do sistema de transportes do país. Ele também supervisionou a alteração e a implementação eficiente do financiamento da Lei Americana de Recuperação e Reinvestimento (American Recovery and Reinvestment Act) de 2009 pelo Departamento de Transportes.

Em 2013, LaHood foi reconhecido por seus esforços na busca de equidade de gênero no setor de transportes. A WTS International (WTS), associação que se dedica a desenvolver o futuro dos transportes com o avanço global das mulheres, homenageou LaHood com seu primeiro WTS Navigator Award, premiação que reconhece as realizações de uma pessoa ou organização por esforços extraordinários para atrair, reter e promover mulheres no setor de transportes.

A WTS também criou o Honorable Ray LaHood Award como homenagem ao ex-secretário. Esse prêmio anual reconhece um "homem do ano" que tenha sido fundamental para apoiar a missão da WTS de atrair, reter e promover mulheres no setor de transportes.

"A TYLin tem a sorte de contar com um visionário líder nacional em transportes como o secretário Ray LaHood em nosso conselho de administração", declarou Matthew Cummings, PE, presidente e diretor executivo da TYLin. "O respeito que o secretário LaHood conquistou no setor de transportes dos Estados Unidos é uma prova de sua sabedoria e profunda compreensão de todo o sistema de transportes do país. A TYLin se beneficiará muito de suas orientações e conhecimentos."

Sobre a TYLin:

Fundada em 1954, a TYLin é uma consultoria de renome mundial que presta serviços completos com o compromisso de oferecer projetos inovadores, economicamente acessíveis e viáveis do ponto de vista da construção ao mercado mundial de infraestrutura. Com 3.200 funcionários que atuam em 65 escritórios em diversos pontos das Américas, Ásia e Europa, a empresa presta suporte a projetos de diferentes dimensões e níveis de complexidade. A TYLin integra o Dar Group, um grupo global de serviços profissionais com capital fechado, e de sua família líder de mercado de empresas globais de infraestrutura. Saiba mais sobre a empresa em www.tylin.com.

Michael Luhning Representante Global de Marca e Comunicação TYLin +1.618.606.2595 [email protected]

