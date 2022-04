Comunicado do Business Wire :PayRetailers

A PayRetailers, a principal especialista em pagamentos FinTech da LATAM, anunciou hoje a aquisição de duas plataformas de pagamentos online, a chilena Paygol e a colombiana Pago Digital. As duas aquisições fortalecem a amplitude e a profundidade da PayRetailers à medida que a empresa se move para realizar o potencial dos pagamentos de comércio eletrônico em toda a América Latina.

PayRetailers founder and CEO, Juan Pablo Jutgla announces the acquisition of two online payments platforms, Chile's Paygol and Colombia's Pago Digital (Graphic: Business Wire)

A Paygol e a Pago Digital se encaixam perfeitamente nos critérios de aquisição da PayRetailers, fornecendo tecnologias inovadoras e conjuntos de produtos financeiros, um foco claro no cliente, salvaguardas financeiras robustas (como conformidade com PCI) e recursos de pagamento transfronteiriço, além de ampla presença e compreensão dos mercados locais.

A Paygol e a Pago Digital oferecem suporte a uma ampla gama de opções de pagamento. Esses recursos fortalecem ainda mais os recursos de processamento de cartões da PayRetailers em toda a América Latina. As duas marcas investiram em notoriedade: a Paygol é o patrocinador oficial da Copa Chile Easy 2022; e a Pago Digital anunciou seu patrocínio à principal competição de futebol da Colômbia - a Liga BetPlay DIMAYOR.

Simplificando os pagamentos da América Latina

Até o momento, a América Latina sofreu com um ambiente de pagamentos de comércio eletrônico B2B desarticulado que vê os comerciantes on-line forçados a reunir serviços em vários países, jurisdições regulatórias e moedas.

A PayRetailers está simplificando o e-commerce B2B por meio de uma plataforma de pagamentos on-line da América Latina única, intuitiva e eficaz. A estratégia é identificar, selecionar e adquirir as empresas candidatas perfeitas - combinando inovação e insight locais, alcance pan-regional e investimento em FinTech de classe mundial.

O fundador e CEO da PayRetailers, Juan Pablo Jutgla, afirmou: "Países, comunidades, empresas e indivíduos estão sendo transformados pelo comércio eletrônico. O acesso hiperlocal a vastos mercados internacionais gerará novos investimentos, empregos, educação e oportunidades para milhões em todo o nosso continente".

"Tanto a Pago Digital quanto a Paygol compartilham nossa visão de democratizar a inclusão financeira e demonstram claramente um compromisso com as comunidades locais por meio de patrocínio. As aquisições de hoje nos aproximam de uma plataforma de pagamentos de comércio eletrônico transparente, sem barreiras e aberta que trará inclusão financeira da Terra do Fogo a Punta Gallinas".

Escalando provedores da América Latina

A aquisição traz à Paygol e à Pago Digital acesso ao extenso know-how FinTech, recursos de marketing e investimento financeiro da PayRetailers para crescer em escala.

O CEO da Paygol, Carlos Varas, afirmou: "A Paygol acredita apaixonadamente no poder do conhecimento local para transpor fronteiras internacionais. É um entendimento que compartilhamos com a PayRetailers à medida que avançamos juntos, para realmente liberar o potencial dos negócios de comércio eletrônico em toda a América Latina".

O CEO da Pago Digital, William Talero, afirmou: "A Pago Digital foi fundada em uma visão de pagamentos on-line simples e acessíveis. Percorremos um longo caminho em 10 anos e agora estamos empolgados em passar para o próximo nível com a PayRetailers: compartilhar tecnologias, conhecimentos e insights para oferecer aos nossos clientes oportunidades cada vez maiores".

Os parceiros do Royal Park atuaram como consultor estratégico e financeiro exclusivo da PayRetailers na aquisição da Pago Digital.

Como parte de seu roteiro de crescimento estratégico, a PayRetailers planeja expandir sua presença na América Latina. Isso inclui o aprofundamento das redes existentes nos principais países da América Latina, juntamente com as ambições de crescer na América Central e no Caribe.

Realizando o potencial da América Latina

A missão da PayRetailers de unificar e simplificar os pagamentos de comércio eletrônico tem o potencial de catalisar um mercado atualmente com baixo desempenho. Enquanto o e-commerce da América Latina está crescendo rapidamente, atingindo uma estimativa de US$ 85 bilhões em 2021, é ofuscado por regiões com sistemas de pagamento integrados, como Europa (cerca de US$ 530 bilhões) e os EUA e Canadá (cerca de US$ 500 bilhões).

Juan Pablo Jutgla concluiu: "A missão da PayRetailers é simples: realizar o vasto potencial de e-commerce da América Latina. Essa clareza de propósito nos impulsiona à medida que adquirimos as empresas certas nos momentos certos para fornecer os recursos certos. Como a Paygol e a Pago Digital nos trazem uma nova presença poderosa no Chile e na Colômbia, estamos em posição ideal para unificar e simplificar o comércio eletrônico - para experiências de pagamento perfeitas para clientes em toda a América Latina e além."

