Comunicado do Business Wire :O-RAN ALLIANCE

Segunda versão do Plano mínimo viável para O-RAN

Em 2021, a O-RAN ALLIANCE lançou uma nova iniciativa que descreve a forma como suas especificações se combinam para formar a primeira versão do Plano mínimo viável para O-RAN. O plano oferece as especificações de que o ecossistema de RAN abertas precisa para criar produtos que atendam às necessidades mais prioritárias das operadoras.

A versão 001 da O-RAN se concentrou na criação de interfaces abertas, que incluem fronthaul aberto, transporte, hardware e nuvem.

A nova versão 002 de O-RAN se concentra na habilitação de inteligência aberta. Recursos da versão 002 incluem especificações para direcionamento de tráfego, qualidade de serviço e otimização da qualidade da experiência, fatiamento de RAN e gerenciamento e orquestração do serviço.

40 especificações de O-RAN publicadas desde novembro de 2021

A O-RAN ALLIANCE lançou outro conjunto de especificações técnicas de RAN abertas e inteligentes. Os quatro novos títulos das especificações compreendem:

-- Interface O-RAN R1: Aspectos gerais e princípios v1.0

-- Interface O-RAN A1: Especificação de teste v1.0

-- Perfis v.1.0 de alta arquitetura de camada física (high-PHY) de abstração de aceleração de O-RAN

-- Especificações de testes de segurança em O-RAN v1.0

Outros 36 documentos técnicos foram atualizados com extensões e novos recursos. Para saber mais sobre as especificações novas e atualizadas, leia o nosso anúncio via web. Para acessar as especificações de O-RAN, acesse o nosso site.

Dois plugfests globais de O-RAN planejados em 2022

A partir do bem-sucedido plugfest global de O-RAN 2021, a O-RAN ALLIANCE pretende organizar dois plugfests globais em 2022 para as empresas e instituições membro. A oferta de dois plugfests acomodará melhor o trabalho sobre integração e comercialização das soluções de O-RAN, que está em expansão.

A primeira especificação de O-RAN candidata a especificação publicamente disponível (Publicly Available Specification, PAS) do European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Ao longo de 2021, a O-RAN ALLIANCE ampliou suas interações com outros órgãos e organizações de desenvolvimento de padrões do setor. Por exemplo, a primeira especificação de O-RAN - Controle de fronthaul de O-RAN, especificação de plano de usuário e plano de sincronização - foi submetida para possível aprovação pelo Grupo de Padrões Móveis do Comitê Técnico do ETSI, por meio do processo de PAS do ETSI. Outras especificações de O-RAN estão em planejamento para submissões futuras para o processo de PAS do ETSI.

Sobre a O-RAN ALLIANCE:

A O-RAN ALLIANCE é uma comunidade mundial formada por mais de 300 operadoras de rede móvel, fornecedores e instituições de pesquisa e acadêmicas que atuam no setor de redes de acesso por rádio (Radio Access Networks, RAN). Como as RAN são parte essencial de qualquer rede móvel, a missão da O-RAN ALLIANCE é reformular o setor visando a redes móveis mais inteligentes, abertas, virtualizadas e totalmente interoperáveis. As novas especificações de O-RAN possibilitarão um ecossistema de fornecedores de RAN mais competitivo e vibrante, com maior rapidez na inovação para melhorar a experiência do usuário. As redes móveis com base em O-RAN melhorarão, ao mesmo tempo, a eficiência das implementações de RAN e as operações das operadoras móveis. Para atingir esse objetivo, a O-RAN ALLIANCE publica novas especificações de RAN, lança software aberto para RAN e apoia seus membros na integração e realização de testes em suas implementações.

Para mais informações, acesse www.o-ran.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Para mais informações, contate: Contato de relações públicas da O-RAN ALLIANCE

Zbynek Dalecky [email protected] O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemanha

