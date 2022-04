Comunicado do Business Wire :LevitasBio

A LevitasBio, Inc. revelou hoje o sistema LeviCell? EOS, sua solução de próxima geração para separação e enriquecimento de células que oferece rendimento superior e seleção direcionada e simultânea de células viáveis. Utilizando a tecnologia de levitação comprovada em campo, os pesquisadores podem agora ampliar até 16 vezes seus experimentos e processar até 40 milhões de células por operação. O sistema LeviCell EOS, juntamente com as novas linhas de produtos LeviPrep e LeviSelect para dissociação de tecidos e seleção celular direcionada, será lançado na Reunião Geral da Associação Americana para a Pesquisa do Câncer (American Association for Cancer Research) de 2022, realizada de 8 a 13 de abril em Nova Orleans, no estado norte-americano da Louisiana.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005414/pt/

Rendimento e escalabilidade inéditos de amostras

O LevitasBio revolucionou a preparação de amostras em 2020 com o lançamento do sistema LeviCell, que passou a oferecer a pesquisadores um método delicado, rápido e imparcial para separar e enriquecer células de interesse por levitação magnética. Menos de dois anos depois, a LevitasBio abordou a escalabilidade - outro desejo declarado constantemente por pesquisadores - na quantidade tanto de amostras como de células que podem ser levitadas e acessadas. O novo sistema LeviCell EOS quadruplica o rendimento de amostras e possibilita que até quatro módulos do LeviCell EOS sejam interconectados e operados de forma independente, o que amplia em 16 vezes a escalabilidade. Agora, os pesquisadores podem acelerar suas descobertas com poder de processamento de amostras e percepções incomparáveis.

Uma nova era em processamento de amostras

O sistema LeviCell EOS introduz diversos novos recursos que aprimoram o processamento de amostras imparcial para otimizar o estudo da biologia natural. Em primeiro lugar, ele é um sistema de controle térmico incorporado com qual os usuários podem selecionar diversas temperaturas predefinidas para processar amostras a temperaturas ideais de modo a manter os devidos estados celulares.

Além disso, trata-se de um avançado sistema de geração de imagens totalmente reticuladas que permite poderosas análises de caracterização de amostras em tempo real durante o processamento. Importantes informações como fracionamento, quantidade de células, avaliação de viabilidade e medições de qualidade podem ser obtidas em tempo real, permitindo que os pesquisadores tomem decisões bem fundamentadas sobre como utilizar da melhor forma suas amostras enriquecidas em estudos posteriores.

Finalmente, o sistema LeviCell EOS oferece flexibilidade inédita com um núcleo magnético EOS modular e intercambiável. Uma crescente linha de módulos com núcleos selecionáveis possibilitará as mais diversas aplicações otimizadas de modo específico em uma única plataforma.

"Estamos mudando a forma como os pesquisadores realizam seus experimentos", afirmou Martin Pieprzyk, diretor executivo da LevitasBio. "O novo sistema LeviCell EOS abre caminho para abordagens totalmente integradas de processamento de amostras e caracterização precisa com rendimento ampliado. Isso representa uma mudança profunda no modo como os cientistas trabalham com suas amostras."

Saiba mais sobre o novo sistema em http://www.levitasbio.com/eos. Para colaborações e desenvolvimento de negócios, entre em contato com Paul Steinberg enviando um e-mail a [email protected]

Sobre a LevitasBio

A LevitasBio foi pioneira em um método novo e poderoso de enriquecimento e análise de células. Utilizando sua exclusiva tecnologia de levitação, nossa plataforma LeviCell pode detectar, quantificar, enriquecer e testar células de forma precisa e delicada. Nosso método imparcial e sem rótulos é capaz de detectar o tipo e o estado de células com prazo e manipulação extremamente reduzidos, e tem sido adotado em uma grande variedade de aplicações de enorme importância, inclusive em multiômica de células únicas, CRISPR e desenvolvimento de linhas celulares.

