Comunicado do Business Wire :IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers, Hebrew University of Jerusalem (Universidade Hebraica de Jerusalém) e Bar-Ilan University (Universidade Bar-Ilan) iniciaram uma cooperação de pesquisa em tecnologias quânticas, com a IQM fornecendo componentes de hardware de computação quântica de categoria comercial para ambas as universidades.

Picture 1. -IQM processor example (Graphic: Business Wire)

A IQM, líder pan-europeia em computadores quânticos, a Hebrew University of Jerusalem e Bar-Ilan University, entre as principais universidades do mundo, anunciaram hoje uma cooperação em computação quântica com foco em pesquisa, intercâmbio de know-how e hardware quântico.

O objetivo da cooperação é oferecer aos pesquisadores da Hebrew University of Jerusalem (no grupo liderado pelo professor Nadav Katz dentro de seu Departamento de Física e Centro de Ciência da Informação Quântica) e da Bar-Ilan University (no grupo liderado pelo professor Michael Stern, do Departamento de Física) hardware de computação quântica de categoria comercial desenvolvido pela IQM. Os pesquisadores destes grupos realizarão experimentos usando o hardware IQM e avançarão ainda mais o desenvolvimento científico.

A iniciativa também inclui testar a tecnologia qubit da IQM e realizar experimentos com base em seu hardware. Esta cooperação de longo prazo resultará em avanços científicos significativos, várias contribuições acadêmicas e inovações de novos produtos. Isso está em conformidade com a estratégia escolhida pela IQM de oferecer a seus clientes e parceiros acesso direto aos componentes de hardware.

Ao falar sobre este anúncio, o Dr. Juha Vartiainen, diretor de operações (COO) e cofundador do IQM, disse: "Estamos muito felizes em trabalhar com a Hebrew University of Jerusalem e a Bar-Ilan University e esperamos uma cooperação científica e comercial frutífera e de longo prazo. Este anúncio se alinha bem com nossa estratégia de fornecer hardware de computação quântica de nível comercial para grupos de pesquisa globais."

"Esta cooperação também é um marco significativo para nossa colaboração com o ecossistema quântico de classe mundial em Israel. À medida que os computadores quânticos se desenvolvem ainda mais, o know-how desenvolvido em Israel - por exemplo, em torno de aprendizado de máquina e software quântico - se tornará ainda mais essencial no futuro", acrescentou Juha.

No futuro, todas as partes também pretendem ampliar a colaboração para a construção de computadores quânticos do tipo full-stack para fins científicos e comerciais em Israel.

"Estamos entusiasmados com esta nova colaboração com a IQM, e já medimos vários dispositivos IQM de alta coerência consistentemente em nosso laboratório em Israel. Este é apenas o começo de uma joint-venture produtiva e frutífera", compartilhou o Prof. Nadav Katz, diretor do Quantum Information Science Center na HUJI.

Oscilações controladas altamente coerentes dos qubits do IQM foram medidos em Israel (HUJI).

"Estamos orgulhosos de participar de um estudo que coloca Israel e suas universidades na vanguarda do esforço global para desenvolver computadores quânticos. O caminho ainda é longo, mas acredito que nós da Bar-Ilan, juntamente com nossos parceiros da Universidade Hebraica, vamos conseguir alcançar resultados inovadores", disse o Prof. Michael Stern.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder pan-europeia na categoria de construção de computadores quânticos.

A IQM fornece computadores quânticos no local para data centers de supercomputação e laboratórios de pesquisa, além de proporcionar acesso completo ao seu hardware. No caso dos clientes do setor industrial, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem de design colaborativo exclusiva e específica para aplicativos.

A IQM está criando o primeiro computador quântico comercial de 54 qubit da Finlândia com a VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) está construindo o computador quântico da Alemanha, que será integrado ao supercomputador HPC para criar um acelerador para futuras pesquisas científicas. A IQM tem aproximadamente 160 funcionários com escritórios em Paris, Bilbao, Munique e Espoo.

Para mais informações: www.meetiqm.com

Anúncios recentes da IQM:

- O diretor de operações da BioNTech, Dr. Sierk Poetting, deve orientar a expansão global da IQM como presidente do conselho.

- A IQM continua a sua expansão europeia; a nova subsidiária francesa se concentrará nos clientes de design colaborativo da IQM em aviação, espaço e segurança cibernética.

- A IQM inaugurou sua exclusiva instalação de fabricação quântica na Finlândia.

- A IQM entregou o primeiro marco do projeto finlandês de inovação colaborativa de computadores quânticos com a VTT; o computador quântico de 5 qubits está agora operacional.

- A IQM, como parte do consórcio Q-Exa, está construindo um computador quântico na Alemanha que será integrado a um supercomputador HPC pela primeira vez.

Escritório de registro:

IQM Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo (Finland)

Sobre a Hebrew University of Jerusalem:

A Hebrew University of Jerusalem (HUJI - Universidade Hebraica de Jerusalém)é a principal instituição acadêmica e de pesquisa de Israel que atende a mais de 25.000 estudantes de cerca de 80 países em 6 campi. Fundada em 1918 por luminares como Albert Einstein, Chaim Weizmann, Sigmund Freud e Martin Buber, a HUJI está classificada no escalão superior das principais universidades do mundo. Até o momento, o corpo docente e ex-alunos da HU ganharam 8 Prêmios Nobel, 1 Medalha Fields e 1 Prêmio Abel - uma orgulhosa tradição de inovação e excelência.

https://en.huji.ac.il/en

Sobre a Bar-Ilan University (Universidade Bar-Ilan):

A Bar-Ilan University, fundada em 1955, é uma das principais instituições de ensino superior de Israel que combina exclusivamente pesquisa científica de ponta com educação baseada em valores judaicos e responsabilidade social. Tendo crescido de 70 alunos para cerca de 20.500 alunos, suas conquistas marcantes nas ciências e humanidades e em todos os campos da atividade humana deixaram uma marca indelével na paisagem do Estado de Israel

https://www.biu.ac.il/en

Contato

IQM Quantum Computers Contato da mídia: Raghunath Koduvayur, chefe de Marketing e Comunicações E-mail: [email protected] Celular: +358 50 4876509

The Hebrew University of Jerusalem (HUJI) Contato da mídia: Tali Aronsky, diretora de Mídia Internacional E-mail: [email protected] Celular: +972-55-666-4371

Bar-Ilan University Contato da mídia: Elana Oberlander Diretora de Relações com a Mídia Bar-Ilan University E-mail: [email protected] Tel.: +972-53-425-5152

