Comunicado do Business Wire :Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt é um clube progressivo e inovador com uma longa história e rica tradição. Fundado em 1899, o Eintracht foi um dos clubes fundadores da Bundesliga em 1963 e continua causando impacto no futebol e na sociedade alemã e ao redor do mundo.

O clube tem uma grande tarefa pela frente nesta quinta-feira (7) em seu jogo contra o FC Barcelona pelas quartas de final da Liga Europa da UEFA. O Eintracht chegou nessa fase do torneio continental seis vezes, mais recentemente em 2019, quando derrotou o Benfica e enfrentou o eventual campeão Chelsea nas semifinais. Depois de um placar agregado de 2 a 2, as Águias foram derrotadas nos pênaltis (4 a 3). O time espera garantir sua volta às semifinais depois de uma trajetória impressionante na Liga Europa 2021/22 até agora. O Eintracht superou a fase de grupos contra Olympiacos, Antwerp e Fenerbahçe e se classificou automaticamente para as oitavas de final. Em seguida, derrotou o Real Betis com um placar agregado de 3 a 2, marcando em um lance no último segundo da prorrogação, e agora enfrentará o Barcelona pela primeira vez em uma partida oficial. Este também será o primeiro jogo entre os dois clubes em solo alemão. Eles se enfrentaram em amistosos em 1973 e 1976, mas ambos os jogos foram em Barcelona.

A partida será um grande desafio para as Águias, mas o técnico Oliver Glasner e sua equipe estão prontos e ansiosos para competir. "O Barça é um dos melhores clubes dos últimos 30 anos. Nossa cidade, nosso clube e nosso elenco mereciam este duelo. Não deixaremos pedra sobre pedra em nossa tentativa de chegar às semifinais. A atmosfera será fantástica nos dois jogos", afirmou Glasner sobre o confronto desta quinta.

Mais além do campo, o "Eintracht" (que significa unidade e paz) continua unindo pessoas de várias origens e culturas através de um amor compartilhado pelo futebol. O clube alemão representa valores unificados, incluindo diversidade, inclusão e igualdade para todos. Esses valores não são apenas representados pelo time, pela entidade e pelos torcedores em Frankfurt, mas também no mundo inteiro. Com várias campanhas sociais, o Eintracht usa seu impacto para impulsionar a igualdade e promover a tolerância.

Jacqueline Cruz, Chefe de Comunicação Internacional do Eintracht Frankfurt E-mail: [email protected]

