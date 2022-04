Comunicado do Business Wire :CertiK

CertiK, uma empresa global de segurança da Web3 e da blockchain com sede em Nova York, anunciou hoje a conclusão de uma rodada de financiamento sobrescrito da Série B3 no valor de US$ 88 milhões. Este investimento conta com a liderança da Insight Partners, Tiger Global e Advent International, com participação da Goldman Sachs e de investidores existentes, como a Sequoia e Lightspeed Venture Partners. Este financiamento mais recente agora eleva a avaliação da CertiK para US$ 2 bilhões em apenas 3 meses desde sua última rodada de financiamento. Esta é a quarta rodada de capital levantado pela CertiK nos últimos nove meses, totalizando a quantia US$ 230 milhões.

Ronghui Gu is the Founder and CEO of CertiK and a computer science professor at Columbia University. (Photo: Business Wire)

A segurança da blockchain continua a apresentar uma forte demanda, o que levou ao crescimento substancial da CertiK como líder na categoria. Após uma perda substancial de US$ 1,3 bilhão em criptomoedas em 2021, o ano de 2022 já continua esta tendência, com perdas de criptomoedas previstas muito maiores do que no ano passado. Nos últimos três meses, o setor de criptomoedas testemunhou mais de US$ 1 bilhão em perdas de criptomoedas devido a quatro grandes ataques de ponte (Ronin Network, Wormhole, Qubit Finance e Meter.io), assim como vários ataques em empréstimos rápidos (flash); ambos os tipos de ataques parecem estar em alta este ano.

A missão da CertiK é proteger o mundo Web3. Ele cumpre essa missão por meio de um conjunto de serviços de segurança integral que oferece aos clientes um balcão único para todas as suas necessidades de segurança. Até o momento, a CertiK protegeu mais de US$ 300 bilhões em criptoativos para mais de 3.200 clientes corporativos. O serviço de auditoria da CertiK oferece auditoria pré-implantação e verificação formal para contratos inteligentes, protocolos blockchain e aplicativos Web3, enquanto a Skynet oferece monitoramento ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, de ameaças de segurança. A CertiK também lançou recentemente o serviço Know Your Customer ("KYC") e de investigação de fraudes este ano. A CertiK acredita que o KYC é o elo que faltava na maioria das ofertas competitivas para ajudar a evitar intenções maliciosas, ou seja, puxões de tapete (rug-pulls), por proprietários de um projeto. No geral, a tabela de classificação da CertiK possibilita transparência para a sua comunidade e cria confiança e visibilidade para os projetos que estão listados ali.

Os produtos e serviços da CertiK continuam apresentando forte demanda, resultando em um incrível crescimento de receita para a empresa. Para o ano de 2021, a CertiK viu sua receita aumentar 12 vezes, enquanto seus lucros aumentaram 3.000 vezes. Mesmo com a desaceleração temporária no mercado cripto, a receita decorrente da segurança da Web3 no primeiro trimestre de 2022 da CertiK cresceu 4 vezes. De acordo com os dados da CoinMarketCap, a CertiK atende 60% de todos os projetos de blockchain listados que utilizam serviços de auditoria de segurança de terceiros.

A liderança e o tremendo crescimento da CertiK já foram amplamente reconhecidos pelo setor. Em março de 2022, a CertiK recebeu prêmios pelo prêmio CB Insights Blockchain 50 - listada como a única empresa de segurança blockchain, e o Globee Awards - Cybersecurity Global Excellence Award.

"A CertiK é uma plataforma de segurança blockchain cibernética com uma importante missão em um mercado massivo e já se tornou uma líder evidente no setor com um produto de alta qualidade que oferece segurança completa para blockchain, contratos inteligentes e Web3", disse Steve Ward, diretor-geral na Insight Partners. "Estamos ansiosos para fazer parceria com a melhor equipe fundadora da CertiK, completa com uma equipe de líderes de pensamento de segurança criptográfica à medida que continuam a crescer e aumentar."

"Estamos muito felizes em investir na CertiK como líder no desenvolvimento de soluções de segurança cibernética extremamente necessárias para o mercado Web3/DeFi", disse Eric Noeth, sócio na Advent International. "A Internet descentralizada que funciona no blockchain experimentou altos níveis de violações de segurança e precisa urgentemente de soluções eficazes que a CertiK pode oferecer. Estamos ansiosos para fazer essa parceria com a equipe CertiK, pois ela continua com este ritmo incrível para tornar as blockchains mais seguras e com melhor desempenho, além de oferecer aos consumidores a visibilidade necessária das considerações de segurança em projetos novos e existentes."

"A Goldman Sachs está entusiasmada por ser investidora da CertiK, uma plataforma de segurança líder para o ecossistema blockchain e Web3", disse Oli Harris, diretor-geral na Goldman Sachs. "À medida que vemos um crescimento contínuo em casos de uso e ativos em aplicativos descentralizados, as soluções criadas pela CertiK serão essenciais para proteger o ecossistema, ajudando a acelerar a inovação e a adoção destas novas tecnologias."

Esta nova rodada de financiamento, associada a receita gerada pelos serviços KYC, Skynet e Security Leaderboard, será usada para o desenvolvimento e operação de produtos de segurança mais inovadores e orientados a dados. "Dadas as tendências crescentes dos puxões de tapete (rag-pulls), agora vemos o KYC desempenhando um papel importante na segurança da Web3", disse o fundador e diretor executivo (CEO) da CertiK, Ronghui Gu. "O KYC, junto com a auditoria de contratos Smart e o monitoramento de ameaças de 24 horas por dia, 7 dias por semana, fortalecerá ainda mais nossa oferta de serviços de segurança integral da Web3."

A CertiK continua a contratar talentos de alto nível de produtos e desenvolvimento para ajudar a cumprir sua estratégia de produto de ponta a ponta. A CertiK investiu recentemente na contratação de Kevin Liu, diretor de produto da CertiK. Kevin Liu é um líder experiente em produtos e engenharia, com mais de 20 anos de experiência global no setor de tecnologia, com foco em mídia e telecomunicações. Antes da CertiK, Kevin foi membro fundador da FreeWheel (uma empresa Comcast), onde ocupou vários cargos de liderança, incluindo de vice-presidente de produto e vice-presidente de engenharia. Ele também trabalhou como gerente geral na China e diretor de tecnologia (CTO) de anúncios na iflix. Como CPO da CertiK, Kevin será responsável por liderar a estratégia de produtos em toda a empresa, construindo as bases para iniciativas de proteção de aplicativos blockchain e oferecendo pontos de vista para a comunidade, proprietários de projetos e outros participantes.

A missão da CertiK é proteger o mundo Web3. Começando com blockchain, a CertiK aplica inovações de última geração desde a academia até a empresa, possibilitando que aplicativos essenciais sejam desenvolvidos com segurança e correção. Com sede na cidade de Nova York, a CertiK foi fundada pelos professores de ciência da computação Ronghui Gu e Zhong Shao. A CertiK conta com o apoio de líderes do setor, incluindo a Insight Partners, Tiger Global, Sequoia, Coatue Management, Advent International, Goldman Sachs, Lightspeed, Hillhouse Capital, Binance, Coinbase Ventures e muito mais.

