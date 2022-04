Comunicado do Business Wire :American Express Company

American Express (NYSE:AXP) e i2c Inc, fornecedor de tecnologia bancária e pagamento digital, anunciou hoje um contrato internacional expandido de diversos produtos que irá permitir que empresas de tecnologia financeira e instituições financeiras em todo o mundo desenvolvam e escalem soluções inovadoras de pagamentos a clientes e empresas na rede mundial de pagamentos da American Express. O contrato sinaliza que a rede American Express está "aberta para negócios" com empresas de tecnologia financeira, criando uma plataforma de integração 'plug & play' para trazer produtos inovadores ao mercado com rapidez.

A plataforma Amex/i2c também oferece às empresas de tecnologia financeira acesso a benefícios exclusivos da American Express, incluindo Amex Offers, o programa de refeições Resy e acesso exclusivo à pré-venda de ingressos, além de proteções de ponta e recursos de mitigação de fraudes. Com a i2c e a American Express, as empresas terão acesso a parcerias certificadas previamente, incluindo patrocinadores de BIN com emissão bancária, tornando mais rápido e simples trazer suas inovações de pagamento ao mercado.

"Nossa cooperação com a i2c permite que as empresas de tecnologia financeira façam uso da marca American Express, a rede mundial e os recursos com liderança no setor para oferecer a seus clientes produtos de pagamento suportados pelo vigor de nossa rede mundial", disse Mohammed Badi, Presidente da Global Network Services na American Express. "Esta plataforma expande nosso alcance a novos clientes e parcerias, torna nossa rede ainda mais vibrante e nos permitirá entrar em áreas novas e emergentes."

"O apelo da marca e os benefícios da American Express, combinados com a plataforma 'plug & play' da i2c, tornam este programa perfeito para empresas de tecnologia financeira e instituições financeiras visionárias", disse Amir Wain, Diretor Executivo da i2c Inc. "Juntos, estamos na expectativa de oferecer uma solução mundial exclusiva, junto com recursos de pagamento com valor agregado para usuários finais, combinando o espírito e a demanda de inovadores financeiros em todo o mundo."

O relacionamento da American Express e da i2c começou na América Latina e no Caribe e agora irá se expandir para a América do Norte e outros países ao longo do tempo. Entre as recentes cooperações de empresas de tecnologia financeira com a American Express habilitadas pela i2c estão o Keo American Express Card (México) e o Bancrédito Black American Express Card® (Porto Rico). O Covalto American Express® Credit Card da Credijusto (México) logo estará disponível.

