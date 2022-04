China diz que EUA enfrentarão consequências se Pelosi visitar Taiwan

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, afirmou nesta quinta-feira, 7, que, se a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitar Taiwan, Washington enfrentará consequências.

"A China tomará medidas resolutas e contundentes para salvaguardar firmemente a soberania nacional e a integridade territorial. Todas as consequências daí decorrentes devem ser de inteira responsabilidade do lado norte-americano. Isso é brincar com fogo, e aqueles que brincam com fogo certamente se incendiarão", afirmou durante entrevista coletiva.

De acordo com Zhao Lijian, a China se opõe firmemente a qualquer forma de intercâmbio oficial entre os EUA e Taiwan. "Os EUA devem cancelar imediatamente a visita de Pelosi a Taiwan, interromper as trocas oficiais entre os EUA e Taiwan e tomar ações concretas para cumprir o compromisso de não apoiar a independência de Taiwan", destacou o porta-voz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags