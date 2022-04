Belarus pede para participar de negociação sobre 'a guerra na Ucrânia'

O presidente de Belarus, principal aliado da Rússia, pediu nesta quinta-feira para participar nas negociações sobre a "guerra" na Ucrânia, utilizando um termo vetado por Moscou.

A Rússia chama sua ofensiva de "operação militar especial" e proíbe, especialmente os meios de comunicação, de utilizar os termos "guerra" ou "invasão", sob a ameaça de fortes penas de prisão.

Visivelmente chateado por não participar nas negociações em curso entre Moscou e Kiev, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, que emprestou o território de seu país ao exército russo, insistiu que deve fazer parte desse processo.

"Consideramos isso como uma guerra que está nas portas do nosso país. E têm efeitos sérios sobre a situação de Belarus. É por isso que não deve haver acordo pelas costas de Belarus", discursou durante uma reunião de seu conselho de segurança.

Segundo Lukashenko, a Rússia "entende" sua posição, ao contrário do Ocidente, com quem Belarus não tem quase nenhuma relação devido à grande repressão interna da oposição e a sua aliança com Moscou.

A Ucrânia não quer Belarus na mesa de negociações por que este país permitiu que o exército russo iniciasse a ofensiva contra Kiev a partir do seu território.

