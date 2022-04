Villarreal surpreende Bayern (1-0) em casa na ida das quartas de final da Champions

O Villarreal conseguiu uma valiosa vitória por 1 a 0 em casa sobre o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, levando assim uma vantagem importante para a partida de volta na próxima terça-feira.

O holandês Arnaut Danjuma marcou o único gol da partida no Estádio de la Cerámica logo aos 8 minutos.

Foi o suficiente para que o atual campeão da Liga Europa, que já surpreendeu nas oitavas de final ao eliminar a Juventus, vencer o Bayern, o líder isolado da Bundesliga que se complica em seu objetivo de reconquistar o trono europeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa foi a primeira derrota do Bayern como visitante na Liga dos Campeões desde setembro de 2017, quando perdeu para o Paris Saint-Germain, que era então comandado por Unai Emery, justamente o atual técnico do Villarreal.

O 'Submarino Amarelo', sétimo colocado da Liga espanhola e que perdeu três dos últimos cinco jogos no campeonato nacional, continua a surpreender no principal torneio continental de clubes e se aproxima do sonho de disputar a segunda semifinal da sua história em uma Liga dos Campeões, após a que perdeu na temporada 2005-2006 diante do inglês Arsenal.

No primeiro tempo, o Villarreal jogou sem medo e rapidamente abriu o placar, quando aos 8 minutos um cruzamento de Dani Parejo foi desviado por Danjuma, que colocou o pé para mandar ao fundo da rede do time alemão.

A equipe amarela não só começou com esse gol, como também conteve defensivamente um time acostumado a fazer da qualidade ofensiva seu ponto forte.

Aos 40 minutos, os torcedores do Villarreal comemoraram mais um gol, com um chute-cruzamento cheio de efeito do francês Francis Coquelin que enganou Manuel Neuer. Mas quando os anfitriões achavam que tinham conseguido o segundo, o gol foi anulado por impedimento.

O Bayern terminou o primeiro tempo aliviado com esse gol anulado, mas preocupado por não ter chutado na direção do gol nos primeiros 45 minutos.

Após o intervalo, Serge Gnabry (49) esteve perto de empatar com um chute, mas a bola passou perto da trave. Thomas Müller quase tocou para mandar para o gol.

O Villarreal respondeu com um disparo da entrada da área de Gerard Moreno (52) que acertou a trave dos visitantes.

Moreno também quase marcou aos 57 minutos, mas Alphonso Davies afastou o que seria o segundo dos espanhóis.

Moreno tentou do meio do campo quando viu Neuer mal posicionado, aos 62 minutos, mas sem sucesso.

O Villarreal continuou desperdiçando chances: aos 66 minutos, Danjuma teve uma grande oportunidade, mas falhou contra Neuer, quando parecia ter tudo a seu favor.

O Bayern tentava reagir com mais vontade do que acerto.

Davies tentou da entrada da área (68), mas o goleiro argentino Gerónimo Rulli defendeu sem dificuldades.

Na reta final da partida, o Bayern acelerou, procurando repetir o que aconteceu na ida das oitavas de final, quando conseguiu empatar nos momentos finais em Salzburgo, antes de golear no jogo de volta.

Mas o Villarreal não teve a infelicidade dos austríacos e conseguiu manter a vitória.

Ficou até com o gosto amargo de não ter conseguido um rendimento superior para a segunda partida na Alemanha devido às suas inúmeras chances claras perdidas, como a que Alfonso Pedraza teve aos 87 minutos.

Kingsley Coman tentou desesperadamente o empate (89), mas Rulli mais uma vez ficou atento para defender.

No Allianz Arena, na terça-feira da próxima semana, o Bayern tentará reverter um confronto que, por enquanto, está surpreendendo a todos.

bur-pve/dr/aam

Tags