Tsonga anuncia que irá se aposentar do tênis depois de Roland Garros

O francês Jo-Wilfried Tsonga, ex-número 5 do mundo, anunciou nesta quarta-feira em um vídeo nas redes sociais que irá se aposentar do tênis depois do torneio de Roland Garros, que será disputado entre maio e junho.

"Há algumas semanas, decidi que vou parar em Roland Garros este ano. Será meu 15º Roland", disse Tsonga, que nos últimos quatro anos sofreu com diversas lesões e caiu para a 220ª posição do ranking da ATP.

"Levei um tempo para tomar esta decisão. Todos os dias, há vários anos, há um momento no dia em que me pergunto o que estou fazendo, porque estou me machucando assim, se ainda há alguma razão para fazer todo esse esforço", explicou o tenista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Minha cabeça me diz que posso jogar pelo resto da vida, mas o corpo me lembra que minhas aptidões para me superar já não estão mais aqui. Meu corpo me diz que já não sou capaz de ir mais longe", acrescentou o francês.

Além de uma drepanocitose subjacente (doença genética que afeta os glóbulos vermelhos e provoca um grande cansaço), Tsonga teve problemas nos joelhos, nas vértebras e em uma articulação do quadril.

Depois de cair na primeira rodada de Wimbledon em 2021, o francês ficou fora pelo resto da temporada.

Este ano, voltou a competir com a ideia de "planejar sua saída" do circuito, como havia antecipado à AFP em fevereiro, antes do torneio Open 13 de Marselha.

ig/dr/cb

Tags