Tenista francês de 15 anos pede desculpas por dar tapa no rosto de adversário

O tenista francês Michael Kouame, que deu um tapa em um adversário que o havia derrotado na primeira rodada do torneio júnior em Acra, capital de Gana, pediu desculpas nesta quarta-feira, dizendo que foi insultado durante toda a partida pelo público.

Kouame, de 15 anos, esbofeteou o ganês Raphael Nii Ankrah na segunda-feira, quando os dois tenistas apertavam as mãos na rede após a derrota do francês, primeiro cabeça de chave, após um tie-break no terceiro set.

Em mensagem em que pede desculpas por seu "gesto errado", postada nesta quarta-feira nas redes sociais, Kouame explica que perdeu a cabeça "ao final de uma partida extremamente frustrante e difícil" na qual diz ter sido insultado pelo público, que apoiou o tenista local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Lamento sinceramente pelo meu gesto", disse o francês.

"Durante a partida, fui repetidamente agredido verbalmente por muitas pessoas na plateia, incluindo insultos contra minha mãe, mas isso não justifica meu comportamento", disse ele. Apresentando suas desculpas "públicas" a Raphaël Nii Ankrah, Kouame reconheceu que estava errado e que seu gesto foi "completamente inaceitável".

"Aceito todas as consequências (...) por parte da ITF (Federação Internacional de Tênis). Vou usar esse tempo para ver como posso controlar melhor esse tipo de situação no futuro, de uma forma que reflita minha verdadeira personalidade", concluiu ele.

A ITF, que comanda o circuito júnior, disse nesta quarta-feira que está "examinando o incidente" com o objetivo de "estabelecer medidas, se necessário".

ig/dep/psr/dr/aam

Tags