Soldados ucranianos recebem treinamento nos EUA para usar drones armados

Um pequeno grupo de soldados ucranianos que estavam nos Estados Unidos antes da invasão russa na Ucrânia estão sendo treinados no uso de drones armados Switchblade que Washington está enviando a Kiev, disse nesta quarta-feira (6) um alto funcionário do Pentágono.

"Um pequeno número de ucranianos já estava aqui nos Estados Unidos (...) e aproveitamos a oportunidade para treiná-los durante alguns dias, especialmente nos drones Switchblade, com os quais o exército ucraniano não está familiarizado", disse o funcionário sob condição de anonimato.

"É um número pequeno, menos de uma dúzia", acrescentou. "Devem voltar à Ucrânia em breve".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O funcionário do Pentágono tinha sido interrogado sobre os comentários realizados na véspera em uma audiência do Congresso pelo secretário da Defesa Lloyd Austin, que disse que os Estados Unidos estavam treinando soldados ucranianos fora da Ucrânia no uso das armas que lhes são fornecidas.

"Alguns deles são treinados aqui nos Estados Unidos", afirmou o chefe do Estado-maior, general Mark Milley, sem dar mais detalhes.

No terreno, todas as forças russas que foram mobilizadas na região de Kiev parecem ter abandonado Ucrânia, disse na quarta-feira o alto funcionário americano.

"Acreditamos que se retiraram completamente de Kiev e Chernihiv", acrescentou.

Os bombardeios russos se intensificaram no sul e no leste da Ucrânia, onde a Rússia anunciou que pretende centrar seus esforços, mas "não vimos uma afluência tangível de forças ou recursos no Donbass", destacou.

sl/vgr/dem/cjc/mvv

Tags