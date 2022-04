Rússia anuncia ter pago em rublos dívida em dólares

O Ministério russo das Finanças anunciou, nesta quarta-feira (6), que pagou em rublos uma dívida contraída em dólares, após a recusa de um banco estrangeiro em efetuar o pagamento na moeda americana, o que expõe o país ao "default".

"Um banco estrangeiro se negou a executar as instruções" de pagamento de um montante de US$ 649,2 milhões com vencimento em 4 de abril, relatou o ministério em um comunicado.

Por isso, "foi necessário recorrer a uma instituição financeira russa para fazer os pagamentos necessários (...) na divisa da Federação Russa".

O Ministério das Finanças não especificou se o pagamento em rublos foi aceito.

Embora muitos analistas afirmem que a Rússia caminha para um calote, o país conseguiu evitar este status até o momento, graças ao uso de moedas estrangeiras que Moscou tem em outros países para saldar suas dívidas externas.

Na terça-feira (5), porém, o Departamento do Tesouro americano passou a proibir a Rússia de pagar sua dívida com dólares mantidos em bancos nos Estados Unidos. A medida aumenta a pressão sobre Moscou e eleva o risco de um "default".

"Não há base para um 'default' real", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, acrescentando que "a Rússia tem todos os recursos necessários para satisfazer sua dívida".

Para Timothy Ash, analista da Blue Bay Asset, "é difícil para a Rússia evitar um 'default' soberano (...) "Um 'default' é um 'default'. Os mercados vão julgar assim".

Equivalentes a US$ 300 bilhões, as enormes reservas da Rússia no exterior foram congeladas sob sanções internacionais em resposta à sua intervenção militar na Ucrânia.

