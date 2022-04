Ronald Koeman substituirá Louis van Gaal na seleção holandesa em 2023

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou nesta quarta-feira que Ronald Koeman voltará a ser o treinador da seleção da Holanda em 2023, sucedendo Louis Van Gaal.

"Espero com ansiedade por esta nova colaboração. Há pouco mais de um ano e meio, não deixei a seleção holandesa por estar descontente", declarou Koeman, citado no comunicado.

O treinador comandou a Holanda entre 2018 e 2020 e seu novo contrato irá até o Mundial de 2026.

"Estamos muito felizes pela volta de Ronald no ano que vem. Durante sua passagem anterior, seu trabalho e seus resultados foram muito satisfatórios", disse Marianne van Leeuwen, diretora de futebol profissional na KNVB.

Koeman substituirá Louis van Gaal, contratado em agosto de 2021 para dirigir a 'Laranja Mecânica' até a Copa do Mundo do Catar, no final deste ano.

Van Gaal revelou no último fim de semana que está com câncer de próstata desde 2020. No entanto, disse que a doença não o impedirá de ir ao Mundial.

Após sua carreira como jogador, Koeman foi treinador de vários clubes pela Europa, entre eles Ajax, PSV, Benfica, Valencia e Everton. Seu último trabalho foi no Barcelona, que o demitiu em outubro do ano passado.

Como técnico da Holanda, levou a seleção à segunda colocação da Uefa Nations League e classificou o time para a Eurocopa.

