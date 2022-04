Real Madrid vence Chelsea em Londres na ida das quartas de final da Champions

Com direito a hat-trick de Karim Benzema, o Real Madrid venceu o Chelsea nesta quarta-feira em Londres por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e abriu uma importante vantagem para decidir o confronto em casa na semana que vem.

Aos 21 do primeiro tempo, o atacante francês abriu o placar de cabeça para o time merengue, aproveitando cruzamento do brasileiro Vinícius Júnior. Três minutos depois, fez o segundo após receber passe do croata Luka Modric. Aos 40, Kai Havertz diminuiu para o Chelsea também de cabeça, mas Benzema fez o terceiro do Real Madrid no primeiro minuto do segundo tempo.

gr/dr

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags