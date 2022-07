Real Madrid vence Chelsea em Londres e abre vantagem nas quartas da Champions

Com direito a hat-trick de Karim Benzema, o Real Madrid venceu o Chelsea nesta quarta-feira em Londres por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e abriu uma importante vantagem para decidir o confronto em casa na semana que vem.

Aos 21 do primeiro tempo, o atacante francês abriu o placar de cabeça para o time merengue, aproveitando cruzamento do brasileiro Vinícius Júnior. Três minutos depois, fez o segundo após receber passe do croata Luka Modric. Aos 40, Kai Havertz diminuiu para o Chelsea também de cabeça, mas Benzema fez o terceiro no primeiro minuto da segunda etapa.

O Chelsea começou a partida mantendo a posse de bola, enquanto o Real Madrid marcava no campo do adversário para tentar sair ao ataque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time inglês tentava se aproximar do gol de Courtois pelas laterais, mas esbarrava na defesa merengue.

Os 'Blues' também tiveram problemas com a lentidão do seu sistema defensivo, o que facilitou a vida do Real Madrid, que logo saiu na frente com Benzema.

Em jogada pela esquerda, Vinícius Júnior levantou a bola na área e o francês subiu de cabeça para bater o goleiro Edouard Mendy.

Apenas três minutos depois, Benzema ampliou ao escorar cruzamento de Modric, desta vez pelo lado direito.

Atrás no placar, o Chelsea se lançou ao ataque e, aos 40, conseguiu furar a defesa do Real Madrid. Jorginho cruzou pela direita e Havertz completou de cabeça.

Com menos de um minuto de jogo no segundo tempo, Benzema aproveitou erro de passe do goleiro Mendy na intermediária, levou a melhor na dividida com o zagueiro Antonio Rüdiger e tocou para o gol vazio para fazer o seu terceiro gol na partida.

"É uma noite mágica, como no outro dia no Bernabéu contra o Paris Saint-Germain. Entramos em campo para ganhar e mostrar o que é o Real Madrid", disse o atacante em entrevista depois da partida.

Em desvantagem no placar, o Chelsea começou a criar mais problemas para a defesa do time merengue como a entrada do atacante Romelo Lukaku no lugar de Christian Pulisic.

Nos últimos minutos, o Real Madrid começou a dar sinais de cansaço e se fechou na defesa para segurar resultado até o apito final.

"Temos que recuperar o nosso nível. Nosso primeiro tempo hoje foi a repetição do segundo tempo contra o Brentford (derrota por 4 a 1 no último sábado)", lamentou depois do jogo o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel.

"O confronto está aberto. O Chelsea é uma equipe que respeitamos muito. Hoje o Real Madrid foi melhor, mas ainda temos outro jogo no qual tudo pode acontecer", disse, por sua vez, o treinador do time espanhol, Carlo Ancelotti.

- Ficha técnica de Chelsea-Real Madrid (1-3) pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões:

Local: estádio Stamford Bridge (Londres)

Público: 38.689

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Gols:

Chelsea: Havertz (40)

Real Madrid: Benzema (21, 24, 46)

Cartões Amarelos:

Chelsea: Rüdiger (19)

Real Madrid: Éder Militão (14)

Escalações:

Chelsea: Edouard Mendy - Andreas Christensen (Mateo Kovacic 45), Thiago Silva, Antonio Ruediger - Reece James, N'Golo Kanté (Hakim Ziyech 45), Jorginho (Ruben Loftus-Cheek 64), César Azpilicueta (cap) - Christian Pulisic (Romelu Lukaku 64), Mason Mount, Kai Havertz. Técnico: Thomas Tuchel (ALE)

Real Madrid: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Éder Militão (Nacho Fernández 64), David Alaba, Ferland Mendy - Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos (Eduardo Camavinga 74) - Federico Valverde (Dani Ceballos 86), Karim Benzema (cap) (Gareth Bale 86), Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti (ITA)

gr/dr/cb

Tags