Putin denuncia "provocação grosseira e cínica" da Ucrânia em Bucha

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de "provocação grosseira e cínica" das autoridades ucranianas a descoberta de corpos de civis na cidade de Bucha após a retirada das forças russas.

Durante um encontro com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, Putin citou uma "provocação grosseira e cínica da parte do regime de Kiev na cidade de Bucha", segundo um comunicado do Kremlin.

Esta é a primeira reação do presidente russo ao caso, que provocou indignação internacional.

