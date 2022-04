PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Países ocidentais aumentam sanções contra Rússia após mortes de civis na Ucrânia

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Países ocidentais aumentam sanções contra Rússia após mortes de civis na Ucrânia

Os países ocidentais anunciarão nesta quarta-feira (6) novas sanções contra a Rússia após a descoberta de vários corpos de civis em Bucha, embora as medidas punitivas continuem sendo insuficientes para as autoridades ucranianas, que se preparam para defender o leste do país, alvo principal de Moscou.

ZAPORIZHZHYA:

Sofrimento da Ucrânia ocupada chega a Zhaporizhzhya

De um lado, desenhos de crianças com bandeiras da Ucrânia. Do outro, cartazes com telefones e fotografias de familiares desaparecidos. Um centro de acolhimento de Zhaporizhzhya registra a dor dos ucranianos que fugiram dos territórios ocupados pela Rússia no sul do país.

CHERNIHIV:

As sequelas de um mês de ataque a hospital pediátrico de Chernihiv

No porão frio e úmido de um hospital pediátrico de Chernihiv, na Ucrânia, alguns desenhos nas paredes mostram um enorme arco-íris e uma bandeira ucraniana. As crianças em tratamento se refugiaram no local quando as bombas russas começaram a cair sobre a cidade em 24 de fevereiro.

KIEV:

O discreto acampamento de mil soldados russos em um bosque perto de Kiev

Escondidos sob um bosque de pinheiros, mil soldados russos construíram um enorme acampamento no nordeste de Kiev, invisível para quem está na rodovia. Agora abandonado, restaram apenas as construções vazias e tudo que deixaram para trás.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Memes também enganam? O uso do humor como ferramenta de desinformação

Divertidos e fáceis de compartilhar, os memes dominam o espaço das redes sociais, somando incontáveis interações seja no formato de vídeos, imagens legendadas ou bordões cativantes. Mas, com o grande alcance, o conteúdo pode perder o contexto e passar a espalhar ideias falsas com um agravante: a ausência de responsabilização.

SAN SALVADOR:

El Salvador aprova pena de até 15 anos de prisão para quem divulgar mensagens de gangues

O Congresso de El Salvador aprovou, na terça-feira (5), a pedido do presidente Nayib Bukele, uma reforma penal para punir com até 15 anos de prisão a divulgação de mensagens de gangues nos meios de comunicação.

-- EUROPA

PARIS:

França vota para presidente com Macron e Le Pen como favoritos

Quase 50 milhões de franceses estão registrados para votar no próximo domingo (10) e escolher o presidente do país, com o atual chefe de Estado de centro Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen como favoritos, após uma campanha atípica marcada pela guerra na Ucrânia.

PARIS:

Emmanuel Macron, um reformista convicto para tempos turbulentos na França

Desde que chegou ao poder em 2017, o presidente francês, Emmanuel Macron, enfrentou duros protestos contra suas reformas e uma pandemia global, com a mesma determinação com a qual agora opta pela reeleição em meio à guerra na Ucrânia.

PARIS:

Marine Le Pen, o rosto 'simpático' da extrema-direita na França

Com discurso focado no poder aquisitivo e uma imagem moderada em comparação com o radical Éric Zemmour, Marine Le Pen poderia realizar o sonho de décadas da extrema-direita: chegar à presidência da França.

PARIS:

Jean-Luc Mélenchon, a última esperança da esquerda de chegar ao Eliseu

Aos 70 anos, Jean-Luc Mélenchon, um orador brilhante e admirador da esquerda na América Latina, sente as chaves do Eliseu "ao alcance das mãos", impulsionado por sua imagem de "voto útil" dentro de uma esquerda muito dividida na França.

PARIS:

Para além de Macron, Le Pen e Mélenchon, os outros candidatos da disputa presidencial na França

As mais recentes pesquisas de intenção de voto indicam que o atual presidente da França, o centrista Emmanuel Macron, será reeleito, superando seus principais rivais - a ultradireitista Marine Le Pen e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon -, assim como outros nove candidatos que também sonham em chegar ao Palácio do Eliseu.

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Coalizão de governo de Israel perde a maioria e país tem nova crise política

Um ano após sua chegada ao poder, a heterogênea coalizão de governo do primeiro-ministro israelense Naftali Bennett perdeu nesta quarta-feira (6) a maioria parlamentar após a saída surpreendente de uma deputada de direita, um fato celebrado pela oposição.

-- ÁSIA

XANGAI:

China registra recorde de casos diários de covid-19

A China registrou nesta quarta-feira (6) mais de 20.000 novos casos de covid-19, o maior balanço diário desde o início da pandemia, com maioria das infecções na capital econômica Xangai.

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

ONGs denunciam "limpeza étnica" e "crimes de guerra" na região etíope de Tigré

Expulsões, execuções, estupros: as forças de segurança e milícias foram responsáveis por uma "limpeza étnica" e abusos que parecem "crimes de guerra" e "crimes contra a humanidade" na região etíope de Tigré, denunciaram ONGs.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Feministas propõem debate sobre figura e legado de Picasso

O movimento #Metoo na França se volta, agora, para o artista espanhol Pablo Picasso, problematizado pelas ativistas feministas, que descrevem o pintor como um "minotauro" e um "gênio violento" que destruiu a vida de suas companheiras.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões: Chelsea-Real Madrid e Villarreal-Bayern de Munique.

