Imagens de satélite mostram que versão russa sobre Bucha 'é insustentável', diz governo alemão

As imagens de satélite registradas no último mês na cidade ucraniana de Bucha desmentem a versão do governo russo, que nega qualquer envolvimento nas mortes de civis nessa cidade, estimou o governo alemão nesta quarta-feira (6).

"As explicações dadas pela Rússia, de que se tratava de montagens e de que a Rússia não era responsável por esses assassinatos, é insustentável do nosso ponto de vista", disse o porta-voz do governo, Steffen Hebestrei, em coletiva de imprensa em Berlim.

"As Forças Armadas e de segurança russas se deslocaram para esta região em 3 de março", disse o porta-voz.

Há análises de imagens de satélite tiradas entre 10 e 18 de março de 2022" que "mostram que as vítimas de Bucha estavam no chão desde pelo menos 10 de março. Dados confiáveis mostram que de 7 de março até 30, inclusive, as forças russas estiveram presentes na área", acrescentou.

"Os assassinatos seletivos por parte de unidades das Forças Armadas e de segurança russas são a prova de que o presidente russo ao menos aceitou essas violações dos direitos humanos e esses crimes de guerra para alcançar seus objetivos", continuou Hebestreit.

O chefe de Governo alemão, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira aos deputados que "a afirmação cínica da Rússia de que é uma montagem se volta contra aqueles que propagam essas mentiras".

"O assassinato de civis é um crime de guerra, para ser franco. Seus autores ou quem os enviou devem ser responsabilizados", acrescentou.

Dezenas de corpos de civis foram descobertos na semana passada em Bucha, nos arredores de Kiev, após a partida das tropas russas, causando repulsa mundial.

O Kremlin negou qualquer responsabilidade por essas mortes e afirma que são imagens "falsas".

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que esses foram os "piores crimes de guerra" cometidos desde a Segunda Guerra Mundial, chamando-os de "genocídio".

