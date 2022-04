Homem morre depois de bater o carro contra a embaixada da Rússia na Romênia

Um homem morreu nesta quarta-feira depois de bater com o carro no portão da embaixada russa na Romênia e de um incêndio dentro do veículo.

Gravações de testemunhas nas redes sociais mostram o veículo em chamas após a colisão na entrada da sede diplomática.

"Até agora não podemos dizer que este ato esteja vinculado a algo mais que as circunstâncias pessoais do motorista", disse o promotor romeno Bogdan Staicu.

A imprensa romena informou que o homem era diretor de uma ONG de defesa dos pais e que na terça-feira ele foi condenado a 15 anos de prisão por abuso sexual contra sua filha menor de idade.

Em sua última publicação no Facebook, dois dias antes da morte, o homem escreveu: "Eu também sou ucraniano. Todos deveriam se considerar ucranianos até que esta guerra horrível termine".

O Comitê de Investigação da Rússia, responsável por inquéritos de crimes graves, afirmou que "foi comunicado que não foi um acidente, e sim um incidente planejado contra a representação russa".

