Dois civis morrem em bombardeio a centro humanitário na Ucrânia

Dois civis morreram, e cinco ficaram feridos, no bombardeio de um centro de distribuição de ajuda em Vugledar, no leste da Ucrânia - anunciou o governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, nesta quarta-feira (6).

"O centro de distribuição de ajuda humanitária foi bombardeado por fascistas russos com foguetes em Vugledar. Há dois mortos e cinco feridos", disse Kirilenko no aplicativo Telegram.

O ataque "aconteceu durante a distribuição de ajuda humanitária", relatou, publicando fotos de corpos inertes do lado de fora de um prédio.

Com uma população estimada em 15.000 pessoas, Vugledar fica 50 quilômetros a sudoeste de Donetsk, um centro industrial de um milhão de habitantes controlado pelos separatistas pró-russos desde 2014.

Nos últimos dias, o Exército russo concentrou seus esforços no leste do país, agora alvo prioritário do Kremlin.

