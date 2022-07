Comunicado do Business Wire :Tigo

A Tigo Energy, Inc., importante fornecedora de Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular) do setor de energia solar, revelou hoje que um dos sistemas fotovoltaicos da empresa nos Países Baixos produz sistematicamente 30% mais energia com otimizadores MLPE da Tigo. O forte incremento na produção energética foi medido por cada módulo com o software Tigo Energy Intelligence (EI) e o exclusivo recurso de energia recuperada. Instaladores de sistemas fotovoltaicos que planejem ir à Solar Solutions International 2022 em Vijfhuizen estão convidados a se encontrar com representantes da Tigo para conversar sobre soluções de hardware e software, inclusive as utilizadas nessa instalação específica.

Five-orientation solar rooftop in the Netherlands which consistently produces 30% more energy by using Tigo MLPE Optimizers. (Photos courtesy of homeowner, energy consultant de Git of NL HDG Energie Advies)

O sistema de energia solar de 12 kWp foi projetado e instalado pelo próprio dono da casa Hans de Git, um consultor no setor de energia da NL HDG Energie Advies. Os painéis estão dispostos em cinco diferentes orientações sobre o telhado da residência localizada em Holanda do Norte e combinam otimizadores Tigo TS4-A-O com um datalogger Cloud Connect Advanced (CCA) e antenas Tigo Access Point (TAP) para possibilitar desligamento rápido, visibilidade por módulo e otimização de energia recuperada. Essa arquitetura de sistema universal conta com o software Tigo EI e elimina os problemas de incompatibilidade causados por módulos instalados em diversas orientações, além de variações em características de saída e inversor dos módulos. Nos últimos dois anos, esse sistema gerou 5 MWh de energia limpa, dos quais 1,5 MWh foi o equivalente à energia recuperada fornecida pelos otimizadores Tigo TS4-A-O.

"Começamos a usar os produtos da Tigo em 2012 e nos tornamos grandes admiradores de sua linha de otimizadores solares MLPE, pois eles proporcionam benefícios para nós como instaladores e também para os nossos clientes", afirmou Hans de Git. "Quando chegou o momento de escolher os equipamentos para uma nova instalação fotovoltaica na minha própria casa, não pensei duas vezes e optei novamente pela Tigo. Pelo desenho específico dos painéis, eu precisaria de pelo menos cinco rastreadores do ponto de máxima potência para que o sistema funcionasse bem, o que implicaria adicionar pelo menos mais um inversor. Mas com a plataforma Tigo TS4, não precisei gastar mais com inversores extras e posso aplicar todo o potencial do rastreador duplo do meu inversor string."

"O sucesso de Hans de Git é que o que me faz trabalhar no setor de energia solar", declarou Jaap van Kriekingen, gerente de desenvolvimento de negócios da Tigo Energy para a região Benelux. "O software Tigo EI fornece uma leitura visual clara da produção de energia para que proprietários de residências vejam os benefícios proporcionados pela otimização ao longo do tempo. Esse nível de visualização a cada hora dá a tranquilidade de saber que seus sistemas fotovoltaicos estão operando da melhor forma."

Jaap van Kriekingen e Mirko Bindi - vice-presidente de vendas da Tigo para a região EMEA e diretor geral da Tigo para a Europa, respectivamente - vão se apresentar na Solar Solutions International, que será realizada no Expo Haarlemmermeer em Vijfhuizen, Países Baixos, de 12 a 14 de abril de 2022. A Tigo vai estar no estande da IBC Solar B.V. número B11.1. A IBC Solar, produtora de soluções sob medida que abrangem desde pequenas plantas fotovoltaicas residenciais até grandes projetos de energia solar na região Benelux, vai apresentar na feira seu novo sistema de suporte para instalação AeroFix G3.

Saiba mais sobre a plataforma Tigo TS4 e seu exclusivo recurso de energia recuperada no mais recente estudo de caso ou em www.tigoenergy.com/ts4.

Sobre a Tigo Energy

Importante fornecedora mundial de Flex MLPE (componentes eletrônicos de energia em nível modular), a Tigo Energy projeta inovadores produtos de conversão e armazenamento de energia solar que proporcionam mais alternativas e flexibilidade aos clientes. A plataforma Tigo TS4 aumenta a produção de energia solar, reduz custos de operação e reforça a segurança. Quando utilizados conjuntamente com a plataforma Energy Intelligence (EI) da Tigo, a solução apresenta importantes informações por módulo, sistema e frota para maximizar o desempenho de sistemas fotovoltaicos e reduzir consideravelmente os custos associados. A solução de energia solar residencial Tigo EI, uma proposta flexível que combina geração e armazenamento de energia solar para instalações residenciais, completa o portfólio de tecnologias da empresa nesse campo. A Tigo foi fundada no Vale do Silício em 2007 para acelerar a adoção da energia solar, e sua equipe global apoia clientes com sistemas que produzem gigawatts-hora de energia solar de forma confiável e segura nos sete continentes. Encontre-nos on-line em www.tigoenergy.com.

Contato

Gilberto Lembo Gerente de Marketing Europeu da Tigo Energy marketing@tigoenergy.com

