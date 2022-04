Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC (a "Lineage" ou a "Empresa"), o maior e mais inovador prestador de serviços de real estate investment trust (REITs, estruturas de investimento semelhantes às dos fundos imobiliários) e soluções de logística, anunciou hoje a construção de uma unidade de armazenamento frio automatizada de próxima geração em Windsor, no estado americano do Colorado, em nome da JBS USA (a "JBS"), uma das maiores empresas do setor de alimentos em nível global.

A Lineage projetou uma unidade automatizada com mais de 200.000 pés quadrados, que proporcionará à JBS mais capacidade de congelamento por jato de ar e armazenamento, além de acesso à rede ferroviária para apoiar o transporte de produtos para exportação até portos localizados na Costa Oeste. A unidade passará a integrar a rede de unidades totalmente automatizadas em todas as regiões do mundo, que está em expansão.

"Estamos empolgados com essa parceria com a JBS, um cliente de longa data, a cidade de Windsor e a Upstate Colorado Economic Development neste projeto, que se apoia no longo histórico da JBS de apoio a comunidades locais do Colorado", disse Greg Lehmkuhl, Presidente e CEO da Lineage. "Com essa extraordinária parceria, construiremos uma nova unidade de armazenamento frio automatizada de categoria internacional que dá aproveitamento máximo à nossa tecnologia, que é líder da indústria, e a nossos conhecimentos especializados e constrói uma cadeia de suprimentos mais eficiente para a JBS.

"Trata-se de um projeto empolgante para a nossa empresa, que apoia não somente os nossos esforços para fornecer alimentos de alta qualidade para famílias de todo o mundo, mas também o nosso já antigo compromisso com o estado do Colorado", disse Tim Schellpeper, CEO da JBS USA. "A nova unidade de última tecnologia fortalece a nossa bem-sucedida parceria de longo prazo com a Lineage, simplifica a nossa cadeia de suprimentos para beneficiar os clientes e aumenta as eficiências, tudo isso ao mesmo tempo em que beneficia também esta região com a criação de empregos e investimento local."

A nova unidade será construída em um terreno comprado pela Lineage no Great Western Industrial Park (GWIP), que tem mais de 3.000 acres. De propriedade do Broe Group, que atua em transporte ferroviário e desenvolvimento imobiliário, o GWIP, com localização estratégica, será atendido por uma ferrovia da OmniTRAX, afiliada do Broe Group que tem e opera uma de 24 ferrovias regionais e curtas em toda a América do Norte. A OmniTRAX projetará, construirá e operará uma solução ferroviária intermodal para a nova instalação que destrava eficiência no transporte a granel e possibilita alcance global.

A Lineage e a JBS trabalharam em estreita colaboração com a cidade de Windsor, Colorado, e a Upstate Colorado Economic Development para a realização do projeto. Em consequência dessa cooperação público-privada, a unidade resultará em um benefício fiscal líquido de US$ 102,9 milhões para a cidade em 10 anos e contribuirá para um desenvolvimento econômico ainda maior da região, incluindo a criação de 80 vagas de emprego permanentes.

"A cidade de Windsor está muito satisfeita em dar as boas-vindas à nossa comunidade a uma empresa de qualidade como a Lineage Logistics. Apreciamos seu investimento significativo nessa unidade e na criação de empregos valiosos para a nossa região", disse Paul Rennemeyer, prefeito da cidade de Windsor.

"Estamos muito felizes por ver projetos como esse se concretizarem; isso atesta a importância da colaboração entre Windsor, o Condado de Weld e o incrível ativo que o Great Western Industrial Park é para esta região", disse o comissário e presidente do conselho do Condado de Weld, Scott James. "Agradecemos à Upstate Colorado Economic Development por seu trabalho com os nossos parceiros dos setores público e privado para trazer este projeto para o norte do Colorado." Damos as boas-vindas à Lineage Logistics e estamos empolgados em apoiar a empresa, que traz novos empregos, novo investimento e contribui para o nosso aglomerado de sistemas alimentares no Condado de Weld."

A conclusão da construção da unidade está prevista para 2023.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage Logistics é o maior fornecedor de soluções de logística e REITs industriais com controle de temperatura do mundo. A empresa tem uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2 bilhões de pés cúbicos de capacidade, distribuída por 19 países na América do Norte, na Europa e na região da Ásia-Pacífico. Os conhecimentos especializados da Lineage, líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta, sua rede imobiliária sem paralelo e o desenvolvimento e implantação de tecnologias inovadoras ajudam a aumentar a eficiência da distribuição, promover avanços relacionados à sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de suprimentos, e - o que é mais importante - como uma parceira visionária da Feeding America, a alimentar o mundo. Em reconhecimento às grandes inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage marcou presença na lista CNBC Disruptor 50 de 2021, ocupando a 17.ª posição e conquistando a primeira em ciência de dados e a 23.ª na classificação geral na lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2019 da Fast Company, além de ser incluída na lista das empresas que estão mudando o mundo em 2020 elaborada pela Forbes. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a JBS USA

A JBS USA é uma líder global do setor alimentício, fornecendo produtos de alta qualidade diversificados para clientes em aproximadamente 100 países, em seis continentes. Sua linha de produtos inclui carne bovina, aves e frutos do mar, um portfólio de marcas reconhecidas e alimentos premium inovadores. Acesse jbsfoodsgroup.com.

Sobre a OmniTRAX, Inc.

Como uma das redes férreas privadas e gestão de empresas de transportes de maior parte e mais rápido crescimento da América do Norte, a OmniTRAX ostenta capacidades que vão da prestação de serviços de transporte e gestão da cadeia de suprimentos para empresas ferroviárias e portuárias até o fornecimento de operações de comutação intermodal e industrial para ferrovias, portos e um grupo diversificado de empresas industriais. Por meio de sua afiliação ao Broe Group e seu portfólio de empresas administradas, a OmniTRAX também tem a capacidade única de oferecer soluções especializadas de desenvolvimento industrial e imóveis, tanto dentro quanto fora da rede ferroviária administrada pela própria OmniTRAX. Mais informações podem ser encontradas em omnitrax.com.

Lineage Logistics Megan Hendricksen 949.247.5172 [email protected]

