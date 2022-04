Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

A Kioxia Corporation, líder mundial em soluções de memória, realizou hoje uma cerimônia pioneira para sua unidade de fabricação de semicondutores de última geração (a Fab2) na planta de Kitakami, na província de Iwate, Japão. Utilizando fabricação de ponta com base em IA, a nova unidade contribuirá para a possível expansão da produção da memória flash 3D BiCS FLASHTM, exclusiva da Kioxia, na planta de Kitakami. A conclusão da construção da unidade Fab2 está prevista para 2023.

A unidade Fab2 terá uma estrutura resistente a terremotos e um design ecológico, com equipamentos avançados quanto à eficiência energética e utilização de fontes de energia renováveis. Além disso, será construído um edifício administrativo para os departamentos de gestão de controles e técnico, em resposta ao aumento da equipe.

"Como líder em memória unidade Fab2 se tornará um importante centro de fabricação da Kioxia, para fabricar nossos produtos de memória em escala. Pretendemos introduzir transferências automatizadas no interior da unidade e controle de produção avançado para tornar a Fab2 uma unidade de fabricação de verdadeira categoria internacional", disse Nobuo Hayasaka, presidente e diretor executivo da Kioxia. "A Fab2 será capaz de coordenar e otimizar de maneira inteligente sua produção com a Fab1, na planta de Kitakami, além de outras unidades na fábrica de Yokkaichi, o que possibilitará à empresa aproveitar em tempo hábil oportunidades no mercado de memória, que está em crescimento".

Em sua missão de edificar o mundo com memória, a Kioxia se concentra em desenvolver iniciativas para reforçar a competitividade do seu negócio de memória e SSD, que se desenvolve há 35 anos desde a invenção da memória flash NAND em 1987. A Kioxia permanece comprometida em criar crescimento consistente e sustentável através de oportunos investimentos de capital que atendem à crescente demanda do mercado.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória e se dedica a atividades de desenvolvimento, produção e venda de memórias flash e drives de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory - sua antecessora - foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que criou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, automóveis e centros de dados.

Contato

Kota Yamaji Relações públicas Kioxia Holdings Corporation 81-3-6478-2319 [email protected]

