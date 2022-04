Comunicado do Business Wire :Fidel API

A Fidel API, uma plataforma mundial de infraestrutura financeira, anunciou hoje que levantou US$ 65 milhões em financiamento da série B. A rodada foi liderada pela Bain Capital Ventures, com a participação de investidores existentes NYCA Partners, QED Investors e muito mais. Ela leva o financiamento total da Fidel API a US$ 88 milhões desde o início.

https://www.businesswire.com/news/home/20220406005050/pt/

Fidel API co-founders Dev Subrata (CEO) and Andre Elias (CTO) (Photo: Business Wire)

A Fidel API permite que os desenvolvedores criem experiências programáveis que aumentam o valor de usar e aceitar cartões de pagamento. Sua plataforma fornece produtos de identidade, dados e pagamentos que permitem aos desenvolvedores captar permissões de consentimento e conectar cartões de pagamento com segurança a um serviço ou aplicativo. Com esta infraestrutura, os desenvolvedores podem criar experiências de usuário altamente contextualizadas e orientadas a eventos no ponto de compra. Startups mediante empresas internacionais, incluindo Google, Royal Bank of Canada e British Airways, estão aproveitando as ferramentas da Fidel API para fornecer uma diversidade de soluções, incluindo recibos digitais, atribuição omnicanal, fidelidade e recompensas, gerenciamento de despesas e gestão financeira pessoal.

O financiamento da série B da Fidel API irá permitir que a empresa continue ampliando sua força de trabalho e ofertas de produtos. A empresa planeja mais do que dobrar seu quadro de funcionários a nível mundial para atender à crescente demanda, com ênfase particular em contratações de Engenharia, Vendas e Produtos. O capital adicional também irá acelerar investimentos em produtos existentes, além de recursos de novos produtos na verificação de identidade, gerenciamento de consentimento e pagamentos.

"Hoje, milhares de desenvolvedores vêm usando a plataforma da Fidel API para criar experiências em tempo real, orientadas a eventos, que proporcionam uso a consumidores e empresas em todo o mundo", disse Dev Subrata, Diretor Executivo da Fidel API. "Esta rodada de financiamento irá nos ajudar a atender à crescente demanda por ferramentas de desenvolvedores que permitem experiências monetárias programáveis. Acima de tudo, é uma prova de onde o setor se direciona. Temos a sorte de estar no centro desta transformação, ao fornecer um conjunto exclusivo de ferramentas para desenvolvedores que está acelerando o futuro do dinheiro programável."

"A Fidel API está impulsionando a próxima onda de inovação financeira. Ficamos excepcionalmente impressionados com Dev, sua equipe e sua missão de possibilitar o futuro das experiências de pagamento através de sua infraestrutura", disse Merritt Hummer, Sócio da Bain Capital Ventures. "A Fidel API está pronta para se tornar um participante com domínio no espaço, à medida que continua a escalar sua plataforma e ofertas. Estamos orgulhosos de apoiar a empresa nesta emocionante trajetória de crescimento."

Desde o lançamento em 2018, a Fidel API experimentou um enorme crescimento, mais que dobrando o tamanho de sua força de trabalho nos últimos doze meses e entrando em mercados na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. A Fidel API atualmente presta serviços a milhões de titulares de cartões e centenas de milhares de comerciantes em todo o mundo.

Sobre a Fidel APIA Fidel API é uma plataforma mundial de infraestrutura financeira que permite aos desenvolvedores criar experiências programáveis conectadas a eventos de pagamento em tempo real a partir do cartão de um usuário. Startups de empresas internacionais vêm aproveitando as ferramentas da Fidel API para oferecer uma diversidade de soluções, incluindo recibos digitais, atribuição de clientes, fidelidade e recompensas, gerenciamento de despesas e gestão financeira pessoal.

Lançada em 2018, a Fidel API tem sede em Londres, com escritórios em Lisboa, Nova York e funcionários remotos em todo o mundo. A Fidel API é respaldada por investidores, incluindo Bain Capital Ventures, Nyca Partners, QED Investors, Citi Ventures, RBC Capital e Commerce Ventures.

Para mais informação, acesse https://fidelapi.com

Sobre a Bain Capital VenturesBain Capital Ventures tem parceria com fundadores disruptivos para acelerar suas ideias para o mercado. A BCV investe da semente ao crescimento em startups que impulsionam a transformação em todos os setores, desde SaaS, software de infraestrutura e segurança até tecnologia financeira e saúde, comércio e tecnologia de consumo. A empresa ajudou a lançar e comercializar mais de 395 empresas, incluindo Attentive, Digital Currency Group, DocuSign, Flywire, Jet.com, LinkedIn, Redis Labs, Rent the Runway, SendGrid e SurveyMonkey. A BCV tem US$ 10 bilhões em ativos sob gestão com escritórios em San Francisco, Nova York, Boston e Palo Alto. Siga a empresa no LinkedIn e Twitter.

https://www.businesswire.com/news/home/20220406005050/pt/

Contato

Laura Nizlek Diretor de Comunicações Globais [email protected]

