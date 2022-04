Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

A Dahua Technology, uma solução e provedora de serviços e soluções inteligentes de IoT centradas em vídeo líder mundial, realizou com sucesso um evento on-line hoje para comemorar o 10º aniversário de sua tecnologia HDCVI autodesenvolvida. Com o tema "Abrindo caminho para a era da IA Over-Coax", a Dahua apresentou as mais recentes conquistas da tecnologia HDCVI aprimorada pela IA e compartilhou o sucesso de sua inovação tecnológica e desenvolvimento de negócios com parceiros e clientes globais, alcançando outro marco na indústria Over-Coax.

Desde a introdução de sua tecnologia HDCVI autodesenvolvida em 2012, a Dahua tem estado na vanguarda da transmissão HD de longa distância e experiência de atualização contínua para usuários de sistemas analógicos. "Este ano, forneceremos aos usuários soluções inteligentes Over-Coax AI mais abrangentes e fáceis de usar", afirmou Jason Zhao, vice-presidente sênior da Dahua e gerente geral do Overseas Business Center.

No evento, a Dahua anunciou as quatro tecnologias principais de seu novo HDCVI TEN em 2022, incluindo AI para todos, AI agendada, Smart Dual Illuminators e Real 5MP 16:9.

A Dahua está ajudando a inaugurar a era da Over-Coax AI, sendo um dos primeiros inovadores do setor a lançar uma linha completa de XVRs habilitados para IA. Após o lançamento do inovador nível de entrada AI XVR, série Cooper-I no ano passado, a Dahua tem levado seu conceito 'AI para todos' para o próximo nível, permitindo que os usuários desfrutem de SMD Plus, proteção de perímetro, codificação de IA e outros recursos úteis de IA a um custo amigável.

Além disso, o HDCVI TEN também vem com um punhado de tecnologias novas e empolgantes que podem melhorar muito a eficiência da operação de sistemas analógicos e expandir a gama de cenários de aplicação adequados. Por exemplo, a função AI programada da série XVR5000-4KL-I3 suporta a comutação automática de várias funções AI de acordo com o período de tempo definido pelo usuário, tornando-a ideal para vilas, lojas de varejo, piscinas públicas etc. Ao mesmo tempo, o recurso Smart Dual Illuminators integra detecção de alvo inteligente e monitoramento em cores para coleta eficaz de informações em condições de pouca luz, ajudando a mitigar a poluição luminosa à noite. Além disso, as câmeras Real 5MP com saída de vídeo 16:9 oferecem desempenho de imagem sem distorções com experiência visual otimizada, que pode ser implantada em parques, cassinos, museus e outros cenários que exijam clareza e fluidez em sua videovigilância.

