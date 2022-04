Campeão do Nordeste, Fortaleza se prepara para estreia na Libertadores

Invicto em 2022 e campeão da Copa do Nordeste no último domingo, o Fortaleza fará o primeiro jogo de sua história na Libertadores nesta quinta-feira contra o Colo-Colo do Chile, às 19h, no Castelão.

Sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o 'Tricolor de Aço', fez uma grande temporada em 2021 e terminou o Brasileirão na quarta colocação.

Apostando em um futebol ofensivo, o time cearense quer mostrar que também pode ir longe na principal competição do continente.

"A equipe procura sustentar uma ideia, sem que todas as partidas sejam iguais, mas se adaptando ao jogo e às características do adversário", explicou Vojvoda.

Com nomes experientes como Renato Kayzer, Lucas Lima e Yago Picachu, o Fortaleza terá a missão de vazar a forte defesa do Colo-Colo, que em oito jogos no Campeonato Chileno sofreu apenas quatro gols.

Dirigido pelo argentino Gustavo Quinteros, o 'Cacique' tem o meia Gabriel Costa e com o ponta direita Pablo Solari como suas principais armas no setor ofensivo.

"O time está focado e com muita convicção. Temos que tentar jogar no campo do adversário, ser intensos a todo momento e controlar a bola. Se a deixarmos com eles, vamos ter dificuldades", alertou o volante Estevan Pavez.

Prováveis escalações:

Fortaleza: Max Walef - Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi - Yago Pikachu, Hércules, Zé Welison, Lucas Lima, Juninho Capixaba - Moisés, Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Colo-Colo: Brayan Cortés - Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo - César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil - Pablo Solari, Juan Martín Lucero, Gabriel Costa. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitros: Andrés Cunha (URU).

